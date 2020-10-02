BXH sao Hoa ngữ có sức ảnh hưởng nhất tháng 9: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải chịu thua trước mỹ nam ‘Lưu ly’

Sao quốc tế 02/10/2020 15:43

Hai ngôi sao “Trần Tình Lệnh” Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngậm ngùi xếp sau nam diễn viên Thành Nghị trong BXH sao Cbiz có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tháng 9.

Mới đây, Datawin đã chia sẻ bảng xếp hạng những nghệ sĩ Hoa ngữ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong tháng 9 vừa qua. Được biết, kết quả dựa vào sức ảnh hưởng của nghệ sĩ trên mạng xã hội như các lượt tìm kiếm, độ nhận diện đối với truyền thông và người hâm mộ.

Theo đó, nam diễn viên “Lưu ly mỹ nhân sát” – Thành Nghị đã xuất sắc giành được vị trí đầu bảng, chiến thắng hai đối thủ nặng ký là Tiêu ChiếnVương Nhất Bác. Ngoài ra, tác phẩm mới lên sóng của Thành Nghị “Trường An Nặc” cũng đang gây được ấn tượng tốt với khán giả.

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Thành Nghị vượt qua các đối thủ nặng ký để giành ngôi vị đầu bảng - Ảnh: Internet

Vị trí thứ 2 thuộc về mỹ nam “Trần Tình Lệnh” Tiêu Chiến. Được biết, dự án truyền hình được mong chờ nhất năm của anh chàng và Dương Tử là “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” chuẩn bị lên sóng. Có thể nói, trong khoảng thời gian tới, Tiêu Chiến sẽ là cái tên được netizen xứ Trung đặc biệt chú ý.

Trong khi đó, Vương Nhất Bác ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 3 nhờ sức ảnh hưởng của chương trình “Bước nhảy đường phố”.

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Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xếp thứ hạng cao trong BXH - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng top 10 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất tháng 9:

  1. Thành Nghị - Lưu ly 
  2. Tiêu Chiến - Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn
  3. Vương Nhất Bác - Bước nhảy đường phố 
  4. Triệu Lệ Dĩnh - Hạnh phúc đến vạn gia 
  5. Dương Siêu Việt - Trường An Nặc 
  6. Dương Mịch - Hộc Châu phu nhân 
  7. Lộc Hàm - Kiếp nạn khó tránh 
  8. Đàm Tùng Vận - Lấy danh nghĩa người nhà 
  9. Lưu Diệc Phi - Mulan 
  10. Dương Tử - Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn
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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Thành Nghị Dương Tử

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