BXH sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tháng 9: Tiêu Chiến giữ vững ngôi vương, Thành Nghị vượt mặt Nhậm Gia Luân

Sao quốc tế 05/10/2020 15:54

Top 50 những ngôi sao được yêu thích nhất tháng 9 gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Thành Nghị, Nhậm Gia Luân…

Mới đây, Tencent Video Doki đã công bố bảng xếp hạng 50 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng và được yêu mến nhất tháng 9. Theo đó, họ đều là những ngôi sao có độ nhận diện cao và được công chúng đặc biệt quan tâm, ủng hộ.

Được biết, kết quả của bảng xếp hạng này dựa trên số phiếu bình chọn từ cư dân mạng cũng như người hâm mộ trên các trang mạng xã hội.

Đứng đầu top 50 là mỹ nam “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” Tiêu Chiến. Dù khoảng thời gian vừa qua, anh chàng không có tác phẩm lên sóng nhưng lại nhận được sự yêu mến của không ít khán giả. Bên cạnh đó, tác phẩm truyền hình hợp tác cùng Dương Tử sắp được lên sóng cũng đang thu hút sự chú ý của công chúng.

tieu chien 1
Tiêu Chiến đứng đầu bảng - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Vương Nhất Bác giành được vị trí thứ 2 nhờ thành công với show truyền hình “Bước nhảy đường phố 3”. Vị trí thứ 3 thuộc về nam ca sĩ điển trai Lý Vấn Hàn.

tieu chien 2
Vương Nhất Bác đứng ở vị trí thứ 2 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nam diễn viên “Lưu ly mỹ nhân sát” Thành Nghị cũng có mặt trong top 10, dù bị Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bỏ xa. Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt BaTriệu Lệ Dĩnh là 3 trong số những diễn viên hiếm hoi góp mặt trong top 20.

tieu chien 3
Thành Nghị ngậm ngùi đứng ở thứ hạng 7 - Ảnh: Internet

Danh sách 20 nghệ sĩ dẫn đầu trong top 50:

  1. Tiêu Chiến
  2. Vương Nhất Bác
  3. Lý Vấn Hàn
  4. Châu Chấn Nam
  5. Hoa Thần Vũ
  6. Châu Cửu Lương
  7. Thành Nghị
  8. Châu Thâm
  9. Đặng Luân
  10. Mạnh Hạc Đường
  11. Nhậm Gia Luân
  12. Lý Hiện
  13. Dương Cửu Lang
  14. Nhậm Hào
  15. Địch Lệ Nhiệt Ba
  16. Ngô Thừa Húc
  17. Triệu Lệ Dĩnh
  18. Trần Tiêu Hiền
  19. Dương Dương
  20. Dương Mịch
Jennie đẹp xuất thần trong album mới: Body siêu nuột, thần thái đỉnh cao soán ngôi thánh visual Jisoo

Jennie đẹp xuất thần trong album mới: Body siêu nuột, thần thái đỉnh cao soán ngôi thánh visual Jisoo

Loạt ảnh mới của “cây hút fan” nhà BLACKPINK – Jennie khiến dân tình đứng ngồi không yên vì quá xuất sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Vương Nhất Bác Triệu Lệ Dĩnh

TIN LIÊN QUAN

Jennie đẹp xuất thần trong album mới: Body siêu nuột, thần thái đỉnh cao soán ngôi thánh visual Jisoo

Jennie đẹp xuất thần trong album mới: Body siêu nuột, thần thái đỉnh cao soán ngôi thánh visual Jisoo

Đăng ảnh chụp quá ư xinh tươi, nữ streamer vô tình để lộ chi tiết cực kỳ nhạy cảm

Đăng ảnh chụp quá ư xinh tươi, nữ streamer vô tình để lộ chi tiết cực kỳ nhạy cảm

BXH sao Hoa ngữ có sức ảnh hưởng nhất tháng 9: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải chịu thua trước mỹ nam ‘Lưu ly’

BXH sao Hoa ngữ có sức ảnh hưởng nhất tháng 9: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải chịu thua trước mỹ nam ‘Lưu ly’

Song Hye Kyo bị đào lại clip quá khứ, nhan sắc khi còn đi học gây ngỡ ngàng

Song Hye Kyo bị đào lại clip quá khứ, nhan sắc khi còn đi học gây ngỡ ngàng

Loạt khoảnh khắc ‘bóc trần’ nhan sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Dương Tử xinh đẹp, Khổng Tuyết Nhi chiếm trọn spotlight

Loạt khoảnh khắc ‘bóc trần’ nhan sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Dương Tử xinh đẹp, Khổng Tuyết Nhi chiếm trọn spotlight

Khoảnh khắc ‘đánh ghen’ chấn động Cbiz trên sóng tuyền hình của Triệu Lệ Dĩnh bị đào mộ, đối tượng không quá xa lạ

Khoảnh khắc ‘đánh ghen’ chấn động Cbiz trên sóng tuyền hình của Triệu Lệ Dĩnh bị đào mộ, đối tượng không quá xa lạ

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục