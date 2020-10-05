BXH sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tháng 9: Tiêu Chiến giữ vững ngôi vương, Thành Nghị vượt mặt Nhậm Gia Luân

Top 50 những ngôi sao được yêu thích nhất tháng 9 gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Thành Nghị, Nhậm Gia Luân…

Mới đây, Tencent Video Doki đã công bố bảng xếp hạng 50 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng và được yêu mến nhất tháng 9. Theo đó, họ đều là những ngôi sao có độ nhận diện cao và được công chúng đặc biệt quan tâm, ủng hộ.

Được biết, kết quả của bảng xếp hạng này dựa trên số phiếu bình chọn từ cư dân mạng cũng như người hâm mộ trên các trang mạng xã hội.

Đứng đầu top 50 là mỹ nam “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” Tiêu Chiến. Dù khoảng thời gian vừa qua, anh chàng không có tác phẩm lên sóng nhưng lại nhận được sự yêu mến của không ít khán giả. Bên cạnh đó, tác phẩm truyền hình hợp tác cùng Dương Tử sắp được lên sóng cũng đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Tiêu Chiến đứng đầu bảng - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Vương Nhất Bác giành được vị trí thứ 2 nhờ thành công với show truyền hình “Bước nhảy đường phố 3”. Vị trí thứ 3 thuộc về nam ca sĩ điển trai Lý Vấn Hàn.

Vương Nhất Bác đứng ở vị trí thứ 2 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nam diễn viên “Lưu ly mỹ nhân sát” Thành Nghị cũng có mặt trong top 10, dù bị Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bỏ xa. Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh là 3 trong số những diễn viên hiếm hoi góp mặt trong top 20.

Thành Nghị ngậm ngùi đứng ở thứ hạng 7 - Ảnh: Internet

Danh sách 20 nghệ sĩ dẫn đầu trong top 50:

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Vấn Hàn Châu Chấn Nam Hoa Thần Vũ Châu Cửu Lương Thành Nghị Châu Thâm Đặng Luân Mạnh Hạc Đường Nhậm Gia Luân Lý Hiện Dương Cửu Lang Nhậm Hào Địch Lệ Nhiệt Ba Ngô Thừa Húc Triệu Lệ Dĩnh Trần Tiêu Hiền Dương Dương Dương Mịch

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