Hình ảnh nữ y tá của Jennie (BLACKPINK) trong MV mới “Lovesick Girls” đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ngày 2/10 vừa qua, BLACKPINK đã chính thức comeback với full album đầu tay “The Album” cùng bài hát chủ đề “Lovesick Girls”. Ngay sau khi MV lên sóng, hình ảnh gợi cảm của Jennie trong trang phục nữ y tá đã lập tức gây tranh cãi.

Hình ảnh gây tranh cãi của Jennie trong MV - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong một phân cảnh, rapper nhà Hắc Hường diện trang phục y tá cách điệu gồm váy ngắn ôm sát, mũ trái tim và giày cao gót đỏ. Bộ trang phục này đã khiến nhiều y tá cảm thấy tổn thương vì Jennie đã sexy hóa nghề nghiệp của họ, nhất là khi họ đang phải làm việc cật lực để chăm sóc các bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến bênh vực nữ idol, đồng thời cho rằng tạo hình của Jennie chỉ là để phù hợp với lời bài hát.

Trước những ồn ào này, Công đoàn Y tế Hàn Quốc (Korean Health and Medical Workers' Union) cũng lên tiếng chỉ trích YG và Jennie. Bên cạnh đó, họ còn yêu cầu công ty lên tiếng giải thích và chịu trách nhiệm.

Công đoàn Y tế Hàn Quốc yêu cầu YG lên tiếng - Ảnh: Internet

Sau khi nhận về những phản hồi tiêu cực, phía YG cho biết nội dung MV không có ý nhắm đến các y tá ngoài đời với mục đích xấu. Công ty cũng giải thích rằng bộ trang phục của Jennie chỉ để miêu tả lời bài hát. Dù vậy, YG đang cân nhắc chỉnh sửa lại phân cảnh này trong MV “Lovesick Girls”.

Giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”, Lisa đã có động thái gây chú ý trên trang Instagram cá nhân. Cụ thể, em út BLACKPINK đã chia sẻ hình ảnh mới đến người hâm mộ kèm dòng chú thích: “Cảm ơn các bạn vì tất cả tình yêu và sự ủng hộ dành cho album của chúng tôi. Yêu các Blink nhiều”.

Lisa khoe ảnh mới với fan - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng hành động này của Lisa là để trấn an người hâm mộ và cảm ơn các fan đã luôn ở bên cổ vũ, ủng hộ cho BLACKPINK.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-doan-y-te-han-quoc-chi-trich-jennie-blackpink-tinh-duc-hoa-y-ta-lisa-co-dong-thai-bat-ngo-382353.html