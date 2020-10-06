Cao tay như Dương Mịch, ký hợp đồng với sao nhí có nhan sắc giống hệt Triệu Lệ Dĩnh để dằn mặt đối thủ?

Sao quốc tế 06/10/2020 17:49

Nữ diễn viên nhí Hoàng Dương Điền Điềm vừa mới gia nhập công ty giải trí của Dương Mịch bất ngờ gây sốt vì nhan sắc quá giống Triệu Lệ Dĩnh.

Khoảng thời gian gần đây, netizen xứ Trung liên tục bàn tán về những lùm xùm xoay quanh Dương MịchTriệu Lệ Dĩnh. Nguyên nhân xuất phát từ việc nàng “Sở Kiều” bị tố bắt chước mỹ nhân họ Dương. Trước những ồn ào này, fandom của 2 nữ diễn viên đã khẩu chiến quyết liệt trên mạng xã hội để bảo vệ thần tượng.

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Triệu Lệ Dĩnh bị cho là bắt chước phong cách của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, Cnet lại được dịp xôn xao trước thông tin Dương Mịch vừa ký hợp đồng với một sao nhí 13 tuổi có cái tên ấn tượng Hoàng Dương Điền Điềm. Điều đáng nói, Điền Điềm sở hữu nhan sắc và khí chất rất giống Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí, một số cư dân mạng còn cho rằng cả hai có nét tương đồng đến 90%.

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Nữ diễn viên nhí có nét tương đồng với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Hoàng Dương Điền Điềm sinh năm 2007, cô bé từng tham gia nhiều bộ phim như Lang Nha Bảng, Tần Thời Minh Nguyệt, Như Ý truyện... Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất tự nhiên, Điền Điềm được dự đoán sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Đặc biệt, nữ diễn viên nhí từng đóng “Sở Kiều truyện” - bộ phim giúp đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh lên hàng đỉnh cấp lưu lượng.

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Nhan sắc xinh đẹp của Hoàng Dương Điền Điềm - Ảnh: Internet

Chính điều này đã khiến netizen cho rằng Dương Mịch có ý muốn “cà khịa” Triệu Lệ Dĩnh khi quyết mang “bản sao” của cô nàng về công ty để đào tạo và nâng đỡ. Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng khác lại tò mò xem phản ứng của bà xã Phùng Thiệu Phong.

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Từ khóa:   Dương Mịch bà xã Phùng Thiệu Phong diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

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