Cao tay như Dương Mịch, ký hợp đồng với sao nhí có nhan sắc giống hệt Triệu Lệ Dĩnh để dằn mặt đối thủ?

Khoảng thời gian gần đây, netizen xứ Trung liên tục bàn tán về những lùm xùm xoay quanh Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Nguyên nhân xuất phát từ việc nàng “Sở Kiều” bị tố bắt chước mỹ nhân họ Dương. Trước những ồn ào này, fandom của 2 nữ diễn viên đã khẩu chiến quyết liệt trên mạng xã hội để bảo vệ thần tượng.

Triệu Lệ Dĩnh bị cho là bắt chước phong cách của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, Cnet lại được dịp xôn xao trước thông tin Dương Mịch vừa ký hợp đồng với một sao nhí 13 tuổi có cái tên ấn tượng Hoàng Dương Điền Điềm. Điều đáng nói, Điền Điềm sở hữu nhan sắc và khí chất rất giống Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí, một số cư dân mạng còn cho rằng cả hai có nét tương đồng đến 90%.