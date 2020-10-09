‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị tố chảnh chọe, đòi 3 nhân viên che chắn hết cỡ vì sợ lộ dung nhan

Loạt khoảnh khắc hậu trường mới đây của nữ diễn viên Cúc Tịnh Y đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Từ sau khi nổi tiếng với danh xưng “mỹ nhân 4000 năm”, Cúc Tịnh Y liên tục vướng phải hàng loạt thị phi khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Theo đó, nữ diễn viên “Thư sinh xinh đẹp” thường xuyên bị bóc phốt chảnh chọe, khai gian chiều cao, giả tạo…

Vướng nhiều phốt, hình ảnh của Cúc Tịnh Y dần xấu đi trong mắt công chúng – Ảnh: Internet

Mới đây, Cúc Tịnh Y tiếp tục vướng phốt thái độ khi loạt ảnh hậu trường phim “Mộ Nam Chi” của cô nàng bị tung ra. Qua những khoảnh khắc bị rò rỉ, “mỹ nhân 4000 năm” xuất hiện với 3 trợ lý cầm ô đen che kín gương mặt, quyết không lộ dung nhan trước ống kính “team qua đường”. Tuy nhiên, các đồng nghiệp khác của cô lại tỏ ra khá thoải mái, vui vẻ khi bước lên xe và gặp các fan.

Cúc Tịnh Y che ô kín mít khi xuất hiện trước công chúng - Ảnh: Internet

Hình ảnh của các diễn viên khác - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, Cúc Tịnh Y bị cho rằng cố tình tỏ thái độ ngôi sao, kiêu căng, chảnh chọe: “Cô ta lại giở thói tự coi mình là sao lớn hay sao?”, “Làm như mình là đại minh tinh”, “Chẳng hiểu sao phải cần tới từng ấy trợ lý cầm ô”, “Cô này vướng nhiều phốt thái độ nhỉ”, “Không thích Cúc Tịnh Y một chút nào”...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít người hâm mộ đứng ra bênh vực và cho biết vì tạo hình phim chưa được nhà sản xuất công khai nên Cúc Tịnh Y phải giấu kín: “Gần đây có hiện tượng những người giả vờ là fan trà trộn vào hậu trường phim để quay livestream, chụp ảnh kiếm lời. Cúc Tịnh Y không muốn điều đó xảy ra thôi”, “Tôi nghĩ cô ấy muốn giữ kín tạo hình theo yêu cầu của phim”, “Tôi chờ đợi câu trả lời giải thích của Cúc Tịnh Y”...

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