Ảnh hậu trường rò rỉ, Dương Tử gây ngỡ ngàng khi so kè nhan sắc với mỹ nhân Trương Thiên Ái

Qua khoảnh khắc hậu trường bị rò rỉ, nữ diễn viên Dương Tử vô tình khiến mỹ nhân Trương Thiên Ái lộ chiều cao thật.

Mới đây, loạt ảnh hậu trường của Dương Tử và Trương Thiên Ái trong một sự kiện được blogger chia sẻ lên mạng xã hội đang gây tranh cãi không ngừng.

Dương Tử và Trương Thiên Ái đọ sắc trong 1 khung hình - Ảnh: Internet

Cụ thể, qua khoảnh khắc đăng tải, Dương Tử và Trương Thiên Ái đã có màn so kè nhan sắc khi sánh bước bên nhau. Trong khi nữ diễn viên “Cá mực hầm mật” diện trang phục áo thun, quần tây đơn giản, cá tính thì mỹ nhân họ Trương lại kiêu kỳ sang chảnh với váy ngắn quyến rũ.

Trương Thiên Ái bị nghi khai gian chiều cao - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng nhan sắc của hai nữ diễn viên đều vô cùng xinh đẹp dù những bức ảnh này chưa qua chỉnh sửa. Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý chính là chiều cao của Trương Thiên Ái.

Trong bức ảnh, có thể dễ dàng nhận thấy Dương Tử và Trương Thiên Ái có chiều cao ngang bằng nhau. Tuy nhiên, theo thông tin cá nhân mà 2 nghệ sĩ công khai tiết lộ, Dương Tử cao 1m67, còn Trương Thiên Ái cao 1m68. Điều này đồng nghĩa với việc nàng “Thái tử phi” nhỉnh hơn Dương Tử 1cm. Vậy nhưng trong ảnh, nàng “Đồng Niên” chỉ mang giày thể thao đế bằng còn Trương Thiên Ái lại diện giày cao gót trên 10 phân. Chính vì vậy, netizen cho rằng Trương Thiên Ái đã khai gian chiều cao.

Ngay sau đó, cư dân mạng còn tìm ra thông tin Trương Thiên Ái từng khai gian tuổi tác. Một số bình luận của netizen: “Tôi đoán Trương Thiên Ái chỉ cao 1m64 thôi”, “Đúng là lộ thật, đi giày cao gót hẳn hoi”, “Nhìn dáng có thể nghĩ Thiên Ái cao hơn, nhưng khi soi gần mới biết sự thật”, “Khoảnh khắc này thú vị đấy, Dương Tử cao hơn Trương Thiên Ái cơ à”...

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