U60 Vương Phi quẩy cực sung tại sự kiện, làm rơi cả món đồ quan trọng

Loạt khoảnh khắc mới đây của người yêu Tạ Đình Phong – nữ ca sĩ Vương Phi khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mới đây, người đẹp Vương Phi đã có mặt tại lễ hội âm nhạc “Strawberry Music Festival” được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh. Qua những hình ảnh và clip được chia sẻ, người tình Tạ Đình Phong diện trang phục khá đơn giản, đeo khẩu trang kín mít để tránh sự chú ý trong quá trình xem các màn trình diễn. Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn nhận ra Vương Phi bởi khí chất ngôi sao tỏa ra từ cô.

Vương Phi tham gia lễ hội âm nhạc - Ảnh: Internet

Vương Phi chụp ảnh cùng một khán giả tại lễ hội âm nhạc ở Bắc Kinh – Ảnh: Internet

Có thể thấy, giọng ca “Eyes on me” quẩy cực nhiệt tình tại lễ hội âm nhạc. Dù đã bước sang tuổi U60 nhưng người tình của Tạ Đình Phong vẫn giữ được phong độ tốt về mặt sắc vóc. Tuy nhiên, vì nhảy quá sung mà Vương Phi đã làm rơi điện thoại di động.

Diva quẩy cực sung và làm rơi mất điện thoại – Ảnh: Internet

Được biết, một tình nguyện viên đã nhặt được điện thoại của nữ ca sĩ Vương Phi. Nhờ vậy mà cô nàng đến nơi trả đồ thất lạc và nhận lại được món đồ bị mất của mình. Có thể thấy Vương Phi rất may mắn bởi nếu chiếc điện thoại này rơi vào tay của kẻ xấu thì những thông tin cá nhân sẽ bị tiết lộ, ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Người yêu Tạ Đình Phong may mắn nhận lại được chiếc điện thoại tại nơi trả đồ thất lạc với tâm trạng đầy vui vẻ - Ảnh: Internet

Vương Phi sinh năm 1969, cô là nữ ca sĩ có giọng ca đặc trưng trong làng giải trí xứ Trung. Cô nàng sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ khắp châu Á, thậm chí khán giả còn gọi cô là “Thiên hậu”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/u60-vuong-phi-quay-cuc-sung-tai-su-kien-lam-roi-ca-mon-do-quan-trong-382652.html