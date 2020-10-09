Địch Lệ Nhiệt Ba lộ dấu hiệu lão hóa ở tuổi 28, nhan sắc qua camera thường khác xa với ảnh đã photoshop

Sao quốc tế 09/10/2020 17:34

Mạng xã hội xứ Trung đang không ngừng tranh cãi trước những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mới đây, những hình ảnh của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ xuất hiện trên một trang blog giải trí và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ngay sau đó, cư dân mạng xứ Trung đã không ngừng bàn tán xôn xao về nhan sắc của “mỹ nhân Tân Cương”.

Qua loạt khoảnh khắc đăng tải, Địch Lệ Nhiệt Ba để lộ làn da chảy xệ, xuất hiện nhiều nếp nhăn khi chụp bằng camera thường. Theo đó, blogger này nhận định nữ diễn viên “Tam sinh tam thế” lão hóa quá nhanh so với các nghệ sĩ đồng trang lứa.

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Nhan sắc không như mơ của mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba qua ảnh chưa chỉnh sửa – Ảnh: Internet

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Gương mặt lộ rõ nét già nua của nữ diễn viên 'Tam sinh tam thế' khiến nhiều người thất vọng – Ảnh: Internet

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Khoảnh khắc chụp cam thường, Địch Lệ Nhiệt Ba không giấu nổi dấu hiệu lão hóa với làn da chảy xệ kém săn chắc – Ảnh: Internet

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Những hình ảnh đã qua chỉnh sửa của người đẹp 9x – Ảnh: Internet

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Nhan sắc hoàn hảo không tì vết của Địch Lệ Nhiệt Ba có được là nhờ photoshop? - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, netizen xứ Trung đã để lại nhiều bình luận bày tỏ sự kinh ngạc trước tốc độ lão hóa của Địch Lệ Nhiệt Ba: “Gương mặt của cô ấy giống như lai Tây, chính vì thế tốc độ lão hóa cũng nhanh hơn”, “Cô ấy nhìn khác quá”, “Ảnh chỉnh sửa đúng là đẹp hơn hẳn”, “Dù sao thì Nhiệt Ba cũng sắp 30 rồi mà, dấu hiệu lão hóa cũng đã xuất hiện rồi”, “So với nhiều nghệ sĩ nữ khác, Địch Lệ Nhiệt Ba đúng là trông già hơn thật”, “Không thể tin nổi”...

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Từ khóa:   diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba mỹ nhân Tân Cương

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