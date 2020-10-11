Dương Mịch đọ sắc cùng ‘Tiểu Yến Tử’ Triệu Vy, ai xinh đẹp hơn?

Khoảnh khắc chung khung hình của nữ diễn viên Dương Mịch và đàn chị Triệu Vy đang gây sốt mạng xã hội xứ Trung.

Mới đây, Dương Mịch bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp chung với nàng “Tiểu Yến Tử” Triệu Vy. Qua khoảnh khắc chia sẻ, 2 mỹ nhân đình đám Cbiz dành cho nhau cái ôm chặt thể hiện mối quan hệ thân thiết.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên “Tam sinh tam thế” còn dành tặng những lời có cánh cho Triệu Vy: “Lần đầu được trải nghiệm quay phim đặc biệt. Yêu chị Tiểu Lam rất nhiều”. Ngay sau đó, Triệu Vy đã chia sẻ lại bức ảnh này cùng lời nhắn: “Em ôm chị thế này nhiều người sẽ ghen tị lắm cho mà xem”.

Hình ảnh thân thiết của 2 nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Đặc biệt, nhan sắc của Dương Mịch và Triệu Vy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Có thể thấy, Dương Mịch vẫn vô cùng xinh đẹp, ngọt ngào và đáng yêu. Trong khi đó, nàng “Tiểu Yến Tử” lại không giấu nổi dấu hiệu lão hóa với nếp nhăn quanh miệng cùng quầng thâm dưới mắt.

Tuy nhiên, vì cách nhau đến 10 tuổi nên sự khác biệt này là điều dễ hiểu. Xét về thần thái, cả 2 nữ diễn viên vẫn ghi điểm nhờ sự rạng rỡ, tươi tắn.

Triệu Vy lộ rõ dấu hiệu lão hóa - Ảnh: Internet

Màn “song kiếm hợp bích” bất ngờ giữa nàng Én Nhỏ và Dương Mịch nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Bởi lẽ, Triệu Vy đang vướng nhiều scandal từ lùm xùm hẹn hò với trai trẻ, thua kiện đến ly hôn chồng. Thế nhưng cô nàng vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, thay vào đó, nữ diễn viên tập trung cho công việc.

Về phần mỹ nhân “Tam sinh tam thế”, cô cũng không kém cạnh khi vướng tin đồn yêu đàn em kém tuổi Ngụy Đại Huân, tranh cãi với chồng cũ Lưu Khải Uy vì vấn đề con cái. Nhiều netizen dự đoán, lần hợp tác này của 2 mỹ nhân thị phi chắc chắn sẽ đảm bảo rating khả quan cho bộ phim.

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