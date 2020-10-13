Liên tục phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Angela Baby lại khiến netizen hoang mang khi lộ nhan sắc khác lạ

Khoảnh khắc mới nhất của nữ diễn viên Angela Baby đang trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội.

Mới đây, một cư dân mạng bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh động của nữ diễn viên Angela Baby lên mạng xã hội. Qua khoảnh khắc đăng tải, bà xã của Huỳnh Hiểu Minh diện trang phục giản dị, để tóc xõa tự nhiên và trang điểm nhẹ.

Angela Baby kém sắc trong hình ảnh mới - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trái với những hình ảnh xinh đẹp, lung linh thường ngày, Angela Baby lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt. Theo đó, netizen cho rằng làn da của cô đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa, kém săn chắc, có nhiều nếp nhăn trên trán và quanh miệng.

Bên cạnh đó, phần má của nữ diễn viên “Vân Trung Ca” cũng bị hóp lại khi cô nói và cười. Nhiều người còn soi ra chi tiết hai hàm răng của Angela Baby bị lệch nhau, khá thiếu tự nhiên.

Hàm răng thiếu tự nhiên của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Sự xuống dốc nhan sắc của Angela Baby khiến không ít khán giả cảm thấy thất vọng. Một số netizen nghi ngờ bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã gặp biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi đó, người hâm mộ lại tỏ ý bênh vực và cho rằng sở dĩ gương mặt nữ diễn viên khác lạ là do cô nàng đang giảm cân. Khoảng thời gian gần đây, Angela Baby còn bị thiếu ngủ nên trông tiều tụy hơn.

Trên thực tế, Angela Baby từng nhiều lần bị đồn đã phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc hoàn hảo như hiện tại. Thế nhưng, cô chỉ thừa nhận việc chỉnh răng chứ không hề can thiệp vào gương mặt của mình. Thậm chí, Angela Baby từng tới một trung tâm y tế để giám định và kết quả cho thấy nữ diễn viên chưa từng nhờ đến công nghệ làm đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lien-tuc-phu-nhan-phau-thuat-tham-my-nhung-angela-baby-lai-khien-netizen-hoang-mang-khi-lo-nhan-sac-khac-la-383102.html