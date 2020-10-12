Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục vướng tin đồn rạn nứt vì động thái ‘đôi ngả chia ly’

Sao quốc tế 12/10/2020 17:53

Động thái mới nhất của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh lại làm dấy lên nghi vấn cả hai đã “đường ai nấy đi”.

Khoảng 2 năm gần đây, cặp đôi hot nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ - Angela BabyHuỳnh Hiểu Minh liên tục vướng tin đồn đổ vỡ. Theo đó, cả hai không còn nhắc về đối phương trong các cuộc phỏng vấn hay trên mạng xã hội. Tại các sự kiện giải trí, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cũng hiếm khi xuất hiện cạnh nhau.

Mới đây, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh lại tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội khi loạt khoảnh khắc đời thường cho thấy cuộc sống của cả hai ngày càng xa cách, không có điểm chung. Cụ thể, netizen bắt gặp Angela Baby một mình đưa con trai Bọt Biển Nhỏ tới công viên chơi. Trong khi đó, ông xã Huỳnh Hiểu Minh lại khoe ảnh cùng clip về quê thăm bà con làng xóm.

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Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi, Angela Baby đã đưa con trai Bọt Biển Nhỏ đến khu vui chơi - Ảnh: Internet
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Qua bức ảnh chụp lén, góc nghiêng của cậu bé được nhận xét rất giống bố - Ảnh: Internet

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Huỳnh Hiểu Minh lẻ bóng về quê nhà thăm người thân, hàng xóm - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung không ngừng đặt ra câu hỏi cho Huỳnh Hiểu Minh: “Angela Baby đâu rồi?”, “Huỳnh Hiểu Minh không đưa vợ con về thăm quê hay sao?”, “Hai người càng ngày càng xa cách rồi đấy”, “Tin đồn ly hôn chắc là thật rồi”...

Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng hoang mang và lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng. Những động thái tương tác thưa dần và không còn nhiệt tình như trước của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh khiến mối quan hệ của hai người đặt “báo động đỏ”.

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Từ khóa:   Angela Baby ly hôn Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh

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