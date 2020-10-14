Triệu Lệ Dĩnh lộ nhan sắc thật trên phim trường, nhìn ảnh của ‘team qua đường’ mới choáng

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường “Hạnh phúc đến mọi nhà” khiến không ít netizen ngỡ ngàng.

Mới đây, loạt ảnh hậu trường quay ngoại cảnh cho dự án truyền hình “Hạnh phúc đến mọi nhà” của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội.

Qua loạt ảnh đăng tải, nữ diễn viên để lộ nhan sắc thật không qua chỉnh sửa. Bên cạnh những lời khen của người hâm mộ, không ít netizen xứ Trung cho rằng bà xã Phùng Thiệu Phong sở hữu nhan sắc kém lung linh hơn hẳn những tấm hình đã qua photoshop kỹ càng.

Trong những tấm hình hậu trường, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét khá nhạt nhòa - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên lộ mắt thâm quầng, mặt hốc hác – Ảnh: Internet

Theo đó, một số cư dân mạng đã soi được dấu hiệu lão hóa trên gương mặt của mỹ nhân “Sở Kiều truyện”. Ở tuổi 33, Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ thất vọng với mắt thâm quầng, nhan sắc nhạt nhòa kém sắc hơn hẳn.

Trong những tấm hình do “team qua đường” ghi lại, gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh trở nên hốc hác, tiều tụy. Có vẻ như lịch trình bận rộn đã khiến nữ diễn viên không giữ được phong độ nhan sắc.

Dẫu vậy, nàng “Sam Sam” vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về vóc dáng. Sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh rất tích cực tập luyện để giảm cân. Trước đó, cô nàng từng gây bão mạng xã hội với body săn chắc đáng kinh ngạc.

Góc nghiêng với sống mũi cao vút đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Nụ cười rạng rỡ của mỹ nhân 8x - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số khoảnh khắc giao lưu cùng người hâm mộ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chiếm được thiện cảm từ công chúng nhờ nụ cười rạng rỡ, tươi tắn.

Liên tục phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Angela Baby lại khiến netizen hoang mang khi lộ nhan sắc khác lạ Khoảnh khắc mới nhất của nữ diễn viên Angela Baby đang trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-lo-nhan-sac-that-tren-phim-truong-nhin-anh-cua-team-qua-duong-moi-choang-383202.html