Triệu Lệ Dĩnh lộ nhan sắc thật trên phim trường, nhìn ảnh của ‘team qua đường’ mới choáng

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường “Hạnh phúc đến mọi nhà” khiến không ít netizen ngỡ ngàng.
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Mới đây, loạt ảnh hậu trường quay ngoại cảnh cho dự án truyền hình “Hạnh phúc đến mọi nhà” của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội.
Qua loạt ảnh đăng tải, nữ diễn viên để lộ nhan sắc thật không qua chỉnh sửa. Bên cạnh những lời khen của người hâm mộ, không ít netizen xứ Trung cho rằng bà xã Phùng Thiệu Phong sở hữu nhan sắc kém lung linh hơn hẳn những tấm hình đã qua photoshop kỹ càng.
Theo đó, một số cư dân mạng đã soi được dấu hiệu lão hóa trên gương mặt của mỹ nhân “Sở Kiều truyện”. Ở tuổi 33, Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ thất vọng với mắt thâm quầng, nhan sắc nhạt nhòa kém sắc hơn hẳn.
Trong những tấm hình do “team qua đường” ghi lại, gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh trở nên hốc hác, tiều tụy. Có vẻ như lịch trình bận rộn đã khiến nữ diễn viên không giữ được phong độ nhan sắc.
Dẫu vậy, nàng “Sam Sam” vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về vóc dáng. Sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh rất tích cực tập luyện để giảm cân. Trước đó, cô nàng từng gây bão mạng xã hội với body săn chắc đáng kinh ngạc.
Bên cạnh đó, một số khoảnh khắc giao lưu cùng người hâm mộ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chiếm được thiện cảm từ công chúng nhờ nụ cười rạng rỡ, tươi tắn.