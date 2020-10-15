BXH sao Cbiz tuần 2 tháng 10: Tiêu Chiến vượt mặt Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba chịu thua mỹ nhân này

Trong bảng xếp hạng sao có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần này, nam diễn viên Tiêu Chiến đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành ngôi vị đầu bảng.
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Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao châu Á sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần 2 tháng 10 (từ 5/10 đến 11/10). Được biết, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc trong một tuần.
Trong bảng xếp hạng tuần này, mỹ nam “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” Tiêu Chiến đã đẩy Vương Nhất Bác và Chu Nhất Long xuống hạng 2 và 3 để leo lên ngôi quán quân. Vị trí thứ 4 thuộc về ngôi sao “Lưu ly mỹ nhân sát” Thành Nghị. Nam diễn viên La Vân Hy đang gây bão với tác phẩm truyền hình “Nửa là đường mật, nửa là đau thương” ngậm ngùi đứng hạng 6.
Top 10 bảng diễn viên nam:
- Tiêu Chiến
- Vương Nhất Bác
- Chu Nhất Long
- Thành Nghị
- Đặng Luân
- La Vân Hi
- Nhậm Gia Luân
- Lưu Hạo Nhiên
- Dương Dương
- Bạch Vũ
Ở bảng diễn viên nữ, Dương Mịch đã vượt mặt đàn em Địch Lệ Nhiệt Ba để giành vị trí số 1. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh vươn lên hạng 3, thế chỗ của Lưu Diệc Phi và đẩy “thần tiên tỷ tỷ” xuống hạng 5.
Top 10 bảng diễn viên nữ:
- Dương Mịch
- Địch Lệ Nhiệt Ba
- Triệu Lệ Dĩnh
- Dương Tử
- Lưu Diệc Phi
- Triệu Lộ Tư
- Lý Thấm
- Cúc Tịnh Y
- Lưu Thi Thi
- Angela Baby