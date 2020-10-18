3 mỹ nam Hoa ngữ được yêu thích nhất năm 2020: ‘Bạn trai tháng 5’ Đinh Vũ Hề không kém cạnh Trương Tân Thành

Sao quốc tế 18/10/2020 10:28

Đinh Vũ Hề, Trương Tân Thành và Tống Uy Long là 3 mỹ nam Hoa ngữ được yêu thích nhất trên màn ảnh nhỏ xứ Trung trong năm 2020.

Trong năm 2020, không ít những bộ phim truyền hình Hoa ngữ như “Trần Thiên Thiên trong lời đồn”, “Lấy danh nghĩa người nhà”… đã thành công chiếm trọn trái tim của khán giả. Đây cũng là bước đệm giúp dàn nam thần trong phim được nhiều người biết đến và yêu thích hơn.

Có thể nói, Đinh Vũ Hề, Trương Tân ThànhTống Uy Long là 3 mỹ nam Hoa ngữ gây được tiếng vang lớn trong năm nay.

Đinh Vũ Hề

Nhờ thành công của bộ phim truyền hình với đề tài xuyên không “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” mà Đinh Vũ Hề nhanh chóng ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Thậm chí, cư dân mạng còn gọi nam diễn viên là “bạn trai tháng 5”.

my nam hoa ngu 1
Đinh Vũ Hề trong 'Trần Thiên Thiên trong lời đồn' - Ảnh: Internet

Sở hữu ngoại hình điển trai, diễn xuất tự nhiên, Đinh Vũ Hề dễ dàng trở thành nam thần trong lòng người hâm mộ. Được biết, anh chàng đang chuẩn bị ghi hình cho dự án mới mang tên “Moonlight” hợp tác cùng Ngu Thư Hân.

Trương Tân Thành

Diễn viên trẻ Trương Tân Thành được khán giả biết đến sau khi góp mặt vào bộ phim thanh xuân vườn trường “Xin chào, ngày xưa ấy” năm 2017.

Tuy nhiên, chỉ đến khi tham gia tác phẩm “Lê hấp đường phèn” và gần nhất là “Lấy danh nghĩa người nhà”, Trương Tân Thành mới thực sự vụt sáng thành sao. Dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng mỹ nam 9x lại gây ấn tượng với gương mặt đẹp hoàn hảo, làn da trắng hồng và kỹ năng diễn xuất đa dạng.

my nam hoa ngu 2
Vẻ ngoài hút mắt của Trương Tân Thành - Ảnh: Internet

Không chỉ là một diễn viên, Trương Tân Thành còn được biết đến với tư cách là một nhà sản xuất trẻ tuổi. Hiện tại, anh chàng đã hoàn thành xong lịch quay cho bộ phim “The Justice” cùng Thái Văn Tịnh.

Tống Uy Long

Sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” và “Lấy danh nghĩa người nhà”, Tống Uy Long trở thành cái tên được nhiều nhà sản xuất săn đón.

my nam hoa ngu 3
Mỹ nam vạn người mê Tống Uy Long - Ảnh: Internet

Nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt ưa nhìn và diễn xuất ổn định, Tống Uy Long trở thành nam chính lý tưởng trong lòng fan nữ. Hiện tại, anh chàng đang là một trong những diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Dự án phim cổ trang “The Society of Four Leaves” của Tống Uy Long và Tỉnh Bách Nhiên đang được rất nhiều khán giả trông đợi. Được biết, dự án này đang trong quá trình ghi hình.

Nữ thần tượng sở hữu đôi chân dài nhất Kpop gây bão mạng, vượt mặt thánh body Lisa (BLACKPINK)

Nữ thần tượng sở hữu đôi chân dài nhất Kpop gây bão mạng, vượt mặt thánh body Lisa (BLACKPINK)

Loạt ảnh mới nhất của nữ thần tượng Jang Won Young nhà IZ*ONE đang khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá xuất sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Tân Thành Tống Uy Long Đinh Vũ Hề

TIN LIÊN QUAN

Nữ thần tượng sở hữu đôi chân dài nhất Kpop gây bão mạng, vượt mặt thánh body Lisa (BLACKPINK)

Nữ thần tượng sở hữu đôi chân dài nhất Kpop gây bão mạng, vượt mặt thánh body Lisa (BLACKPINK)

Bị chê một màu, Trịnh Sảng quyết cắt phăng mái tóc dài, lột xác hoàn toàn khiến netizen ngỡ ngàng

Bị chê một màu, Trịnh Sảng quyết cắt phăng mái tóc dài, lột xác hoàn toàn khiến netizen ngỡ ngàng

BXH sao Cbiz tuần 2 tháng 10: Tiêu Chiến vượt mặt Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba chịu thua mỹ nhân này

BXH sao Cbiz tuần 2 tháng 10: Tiêu Chiến vượt mặt Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba chịu thua mỹ nhân này

Triệu Lệ Dĩnh lộ nhan sắc thật trên phim trường, nhìn ảnh của ‘team qua đường’ mới choáng

Triệu Lệ Dĩnh lộ nhan sắc thật trên phim trường, nhìn ảnh của ‘team qua đường’ mới choáng

Liên tục phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Angela Baby lại khiến netizen hoang mang khi lộ nhan sắc khác lạ

Liên tục phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Angela Baby lại khiến netizen hoang mang khi lộ nhan sắc khác lạ

BXH nghệ sĩ được yêu thích tháng 9: Tiêu Chiến vượt mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nhất Bác bị mỹ nam xứ Hàn đánh bại

BXH nghệ sĩ được yêu thích tháng 9: Tiêu Chiến vượt mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nhất Bác bị mỹ nam xứ Hàn đánh bại

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục