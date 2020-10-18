3 mỹ nam Hoa ngữ được yêu thích nhất năm 2020: ‘Bạn trai tháng 5’ Đinh Vũ Hề không kém cạnh Trương Tân Thành

Có thể nói, Đinh Vũ Hề , Trương Tân Thành và Tống Uy Long là 3 mỹ nam Hoa ngữ gây được tiếng vang lớn trong năm nay.

Trong năm 2020, không ít những bộ phim truyền hình Hoa ngữ như “Trần Thiên Thiên trong lời đồn”, “Lấy danh nghĩa người nhà”… đã thành công chiếm trọn trái tim của khán giả. Đây cũng là bước đệm giúp dàn nam thần trong phim được nhiều người biết đến và yêu thích hơn.

Nhờ thành công của bộ phim truyền hình với đề tài xuyên không “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” mà Đinh Vũ Hề nhanh chóng ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Thậm chí, cư dân mạng còn gọi nam diễn viên là “bạn trai tháng 5”.

Đinh Vũ Hề trong 'Trần Thiên Thiên trong lời đồn' - Ảnh: Internet

Sở hữu ngoại hình điển trai, diễn xuất tự nhiên, Đinh Vũ Hề dễ dàng trở thành nam thần trong lòng người hâm mộ. Được biết, anh chàng đang chuẩn bị ghi hình cho dự án mới mang tên “Moonlight” hợp tác cùng Ngu Thư Hân.

Trương Tân Thành

Diễn viên trẻ Trương Tân Thành được khán giả biết đến sau khi góp mặt vào bộ phim thanh xuân vườn trường “Xin chào, ngày xưa ấy” năm 2017.

Tuy nhiên, chỉ đến khi tham gia tác phẩm “Lê hấp đường phèn” và gần nhất là “Lấy danh nghĩa người nhà”, Trương Tân Thành mới thực sự vụt sáng thành sao. Dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng mỹ nam 9x lại gây ấn tượng với gương mặt đẹp hoàn hảo, làn da trắng hồng và kỹ năng diễn xuất đa dạng.

Vẻ ngoài hút mắt của Trương Tân Thành - Ảnh: Internet

Không chỉ là một diễn viên, Trương Tân Thành còn được biết đến với tư cách là một nhà sản xuất trẻ tuổi. Hiện tại, anh chàng đã hoàn thành xong lịch quay cho bộ phim “The Justice” cùng Thái Văn Tịnh.

Tống Uy Long

Sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” và “Lấy danh nghĩa người nhà”, Tống Uy Long trở thành cái tên được nhiều nhà sản xuất săn đón.

Mỹ nam vạn người mê Tống Uy Long - Ảnh: Internet

Nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt ưa nhìn và diễn xuất ổn định, Tống Uy Long trở thành nam chính lý tưởng trong lòng fan nữ. Hiện tại, anh chàng đang là một trong những diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Dự án phim cổ trang “The Society of Four Leaves” của Tống Uy Long và Tỉnh Bách Nhiên đang được rất nhiều khán giả trông đợi. Được biết, dự án này đang trong quá trình ghi hình.