Nữ thần tượng sở hữu đôi chân dài nhất Kpop gây bão mạng, vượt mặt thánh body Lisa (BLACKPINK)

Loạt ảnh mới nhất của nữ thần tượng Jang Won Young nhà IZ*ONE đang khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá xuất sắc.

Mới đây, “center quốc dân” Jang Won Young của IZ*ONE đã khiến dân tình phát sốt với loạt ảnh mới trên Instagram. Qua loạt ảnh đăng tải, nữ thần tượng diện trang phục ngắn, khoe đôi chân thon dài cực phẩm.

Diện trang phục ngắn, Jang Won Young khiến người hâm mộ bấn loạn với đôi chân dài nuột nà không tì vết – Ảnh: Internet

Ngay sau đó, loạt khoảnh khắc này đã leo top những tin tức hot nhất trang tin Dispatch. Em út IZ*ONE nhận được vô số lời khen từ netizen xứ Hàn nhờ tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, gương mặt xinh xắn như búp bê: “Trời ơi, xinh quá đi thôi”, “Tôi nghĩ cô ấy còn cao nữa đó”, “Nhìn tỷ lệ cơ thể và đôi chân của Won Young đi, thật đáng ghen tỵ”, “Dáng quá đỉnh”, “Cô ấy là một trong những idol có dáng đẹp nhất Kpop”, “Em út của chúng ta xinh đẹp quá”…

Nữ idol 16 tuổi được khen ngợi có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn mẫu – Ảnh: Internet

Jang Won Young được ví như ‘búp bê sống’ của làng giải trí – Ảnh: Internet

Sở hữu nhan sắc hoàn hảo, Jang Won Young được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng nhan sắc của Kbiz. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng cô nàng sẽ sớm soán ngôi “thánh body” Lisa nhà BLACKPINK.

Vì chiều cao khổng lồ, đôi khi Won Young gặp phải tình huống oái ăm - Ảnh: Internet

Jang Won Young sinh năm 2004, năm nay chỉ mới 16 tuổi nhưng đã sớm có chiều cao vượt trội 1m73, body chuẩn không tì vết. Dù sở hữu đôi chân dài miên man đáng ngưỡng mộ nhưng nữ thần tượng thường xuyên rơi vào nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Cô nàng thường xuyên phải khuỵu chân để không cao hơn quá nhiều so với những người xung quanh.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-than-tuong-so-huu-doi-chan-dai-nhat-kpop-gay-bao-mang-vuot-mat-thanh-body-lisa-blackpink-383391.html