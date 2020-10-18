Dàn sao Cbiz đọ sắc trên thảm đỏ ‘Điện ảnh Bắc Kinh’: Quan Hiểu Đồng lấn lướt đàn chị, Châu Đông Vũ gây thương nhớ

Sao quốc tế 18/10/2020 15:44

Cùng đọ sắc trên thảm đỏ sự kiện “Điện ảnh Bắc Kinh 2020”, dàn mỹ nhân đình đám xứ Trung như Quan Hiểu Đồng, Dương Mịch… khiến người hâm mộ bấn loạn.

Mới đây, sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đã được tổ chức. Nhiều ngôi sao nổi tiếng Cbiz đã có mặt để tham dự sự kiện này. Ngay lập tức, thảm đỏ trở thành đấu trường nhan sắc của hàng loạt mỹ nhân như: Dương Mịch, Diêu Thần, Triệu Vy, Quan Hiểu Đồng, Dương Tử, Ngô Lỗi, Châu Đông Vũ

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Dương Mịch và Diêu Thần nắm tay nhau sải bước trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

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Cả hai nữ diễn viên đều diện trang phục cá tính - Ảnh: Internet

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Quan Hiểu Đồng gây choáng khi diện váy ngắn khoe đôi chân thon dài trứ danh – Ảnh: Internet

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Tại sự kiện này, bạn gái Lộc Hàm hoàn toàn tỏa sáng, lấn át nhiều mỹ nhân Hoa ngữ khác - Ảnh: Internet

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Qua một số bức ảnh chưa chỉnh sửa, Quan Hiểu Đồng vẫn vô cùng xinh đẹp – Ảnh: Internet

Bên cạnh màn đọ sắc gây sốt trên thảm đỏ, khoảnh khắc ba nữ minh tinh Diêu Thần, Dương Mịch và Châu Đông Vũ ngồi chung một hàng ghế dưới sân khấu cũng trở thành chủ đề bàn tán của netizen.

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Khoảnh khắc so kè nhan sắc của 3 mỹ nhân đình đám - Ảnh: Internet

Theo đó, nhan sắc của nữ diễn viên Dương Mịch được dân mạng ca ngợi không ngớt khiến “Ảnh hậu” Châu Đông Vũ bị lu mờ. Một số bình luận của netizen xứ Trung: “Dương Mịch trông rất xinh luôn đó”, “Nhìn vào là thấy Dương Mịch đẹp nổi bật nhất”, “Dương Mịch xinh quá”, “Khi cả ba ở cùng một khung hình thì Dương Mịch đẹp vượt trội hơn”…

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Bức ảnh gây thương nhớ của Châu Đông Vũ - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, Châu Đông Vũ cũng nhận được nhiều lời khen nhan sắc nhờ sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú và làn da trắng hồng: “Châu Đông Vũ trông trắng trẻo quá nhỉ”, “Châu Đông Vũ tỏa sáng, trắng quá đi mất”, “Châu Đông Vũ nền nã dịu dàng quá”…

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Từ khóa:   Dương Mịch Dương Tử Châu Đông Vũ

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