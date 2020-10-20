Trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên Hoa ngữ tháng 9, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều thất thế trước mỹ nam mới nổi Thành Nghị.

Mới đây, bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các nghệ sĩ trong tháng 9 đã được công bố. Theo đó, kết quả dựa trên việc phân tích dữ liệu về mức độ phủ sóng, độ nhận diện, tương tác và chỉ số cộng đồng của các diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình cũng như hoạt động giải trí.

Ngoài ra, bảng xếp hạng còn dựa trên số liệu thống kê hàng tháng về mức độ ảnh hưởng của tác phẩm có sự tham gia của nghệ sĩ, cũng như mức độ quan tâm của công chúng và truyền thông.

Theo đó, nam diễn viên Thành Nghị đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác để giành vị trí quán quân. Có thể nói, sau thành công của “Lưu ly mỹ nhân sát”, Thành Nghị ngày càng được khán giả yêu thích.

Thành Nghị giữ ngôi vương trong bảng xếp hạng tháng 9 - Ảnh: Internet

Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về huynh đệ “Trần Tình Lệnh” Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Trong thời gian tới, cả hai mỹ nam này đều có tác phẩm lên sóng và được dự đoán sẽ bùng nổ trong nửa cuối năm 2020.

Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác đứng ở vị trí thứ 2 và 3 - Ảnh: Internet

Dừng chân ở vị trí thứ 4 là Triệu Lệ Dĩnh, vượt mặt Dương Mịch ở vị trí 6 và “thôn nữ khóc nhè” Dương Siêu Việt ở vị trí 5. Trong khi đó, nữ diễn viên “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” Dương Tử ngậm ngùi đứng hạng 10.

Top 10 những diễn viên có chỉ số thương hiệu cao nhất tháng 9:

Thành Nghị Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Triệu Lệ Dĩnh Dương Siêu Việt Dương Mịch Lộc Hàm Đàm Tùng Vận Lưu Diệc Phi Dương Tử

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