Khoảnh khắc đọ sắc chung khung hình của nữ thần tượng Jennie nhà BLACKPINK và Doyeon (Weki Meki) đang khiến người hâm mộ bấn loạn.

Mới đây, 2 mỹ nhân đình đám Jennie (BLACKPINK) và Doyeon (Weki Meki) đã có màn đọ sắc chung khung hình khiến dân tình bấn loạn. Cụ thể, nữ thần tượng nhà Weki Meki đã đăng tải ảnh chụp chung cùng cô bạn thân lên trang Instagram cá nhân. Được biết, 2 nữ idol cùng quảng bá ca khúc mới trong một chương trình âm nhạc, vì vậy mà có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nhau.

Khoảnh khắc cực quyến rũ của đôi bạn thân - Ảnh: IG

Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ, mạng xã hội đã dậy sóng vì sự bùng nổ visual của 2 biểu tượng “girl crush” hàng đầu Kbiz. Nếu như “tiểu Jeon Ji Hyun” Doyeon gây ấn tượng với thần thái hút hồn, vóc dáng chuẩn mẫu thì Jennie cũng không hề kém cạnh với vẻ ngoài cực sexy. “Cây hút fan” BLACKPINK diện áo trễ vai quyến rũ, khoe khéo bờ vai trứ danh và xương quai xanh gợi cảm.

Trước khoảnh khắc này, netizen xứ Hàn đã dành không ít lời khen cho nhan sắc của Jennie và Doyeon: “Cái tổ hợp visual điên đảo này! Thật không tin được”, “Chưa từng thấy ai có bờ vai đẹp hơn Jennie”, “Như 2 nữ hoàng châu Á ở trường trung học Mỹ ấy”, “Gương mặt Doyeon là cực phẩm, Jennie cũng rất xinh xắn nữa”, “Nhìn cứ như 1 nhóm nhạc ấy”, “Cả hai đều quá đẹp”, “Nhan sắc hoàn hảo”…

Cả hai có mối quan hệ khá thân thiết - Ảnh: IG

Trước đó, người hâm mộ cũng được một phen bất ngờ khi 2 cô gái khoe ảnh chụp chung và hé lộ tình bạn thân thiết. Trong một lần livestream, Doyeon từng tiết lộ vì quá thích Jennie nên cô nàng đã bắt chuyện trước và được đàn chị nhiệt tình đáp lại, kể từ đó cả hai trở nên gần gũi với nhau hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jennie-blackpink-do-sac-cung-tieu-jeon-ji-hyun-khoe-xuong-quai-xanh-quyen-ru-chet-nguoi-383616.html