Jennie (BLACKPINK) đọ sắc cùng ‘tiểu Jeon Ji Hyun’, khoe xương quai xanh quyến rũ chết người

Sao quốc tế 19/10/2020 18:04

Khoảnh khắc đọ sắc chung khung hình của nữ thần tượng Jennie nhà BLACKPINK và Doyeon (Weki Meki) đang khiến người hâm mộ bấn loạn.

Mới đây, 2 mỹ nhân đình đám Jennie (BLACKPINK) và Doyeon (Weki Meki) đã có màn đọ sắc chung khung hình khiến dân tình bấn loạn. Cụ thể, nữ thần tượng nhà Weki Meki đã đăng tải ảnh chụp chung cùng cô bạn thân lên trang Instagram cá nhân. Được biết, 2 nữ idol cùng quảng bá ca khúc mới trong một chương trình âm nhạc, vì vậy mà có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nhau.

BLACKPINK 1
Khoảnh khắc cực quyến rũ của đôi bạn thân - Ảnh: IG

Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ, mạng xã hội đã dậy sóng vì sự bùng nổ visual của 2 biểu tượng “girl crush” hàng đầu Kbiz. Nếu như “tiểu Jeon Ji Hyun” Doyeon gây ấn tượng với thần thái hút hồn, vóc dáng chuẩn mẫu thì Jennie cũng không hề kém cạnh với vẻ ngoài cực sexy. “Cây hút fan” BLACKPINK diện áo trễ vai quyến rũ, khoe khéo bờ vai trứ danh và xương quai xanh gợi cảm.

Trước khoảnh khắc này, netizen xứ Hàn đã dành không ít lời khen cho nhan sắc của Jennie và Doyeon: “Cái tổ hợp visual điên đảo này! Thật không tin được”, “Chưa từng thấy ai có bờ vai đẹp hơn Jennie”, “Như 2 nữ hoàng châu Á ở trường trung học Mỹ ấy”, “Gương mặt Doyeon là cực phẩm, Jennie cũng rất xinh xắn nữa”, “Nhìn cứ như 1 nhóm nhạc ấy”, “Cả hai đều quá đẹp”, “Nhan sắc hoàn hảo”…

BLACKPINK 2
Cả hai có mối quan hệ khá thân thiết - Ảnh: IG

Trước đó, người hâm mộ cũng được một phen bất ngờ khi 2 cô gái khoe ảnh chụp chung và hé lộ tình bạn thân thiết. Trong một lần livestream, Doyeon từng tiết lộ vì quá thích Jennie nên cô nàng đã bắt chuyện trước và được đàn chị nhiệt tình đáp lại, kể từ đó cả hai trở nên gần gũi với nhau hơn.

‘Bóc trần’ nhan sắc không photoshop của dàn sao Kim Ưng: Tống Thiến gây thất vọng, Vương Nhất Bác đẹp vô thực

‘Bóc trần’ nhan sắc không photoshop của dàn sao Kim Ưng: Tống Thiến gây thất vọng, Vương Nhất Bác đẹp vô thực

Loạt diễn viên nổi tiếng Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Tống Thiến, Vương Nhất Bác… khiến khán giả ngỡ ngàng khi lộ nhan sắc thật qua ảnh không chỉnh sửa.

Xem thêm
Từ khóa:   Jennie nhan sắc sao Hàn Weki Meki

TIN LIÊN QUAN

‘Bóc trần’ nhan sắc không photoshop của dàn sao Kim Ưng: Tống Thiến gây thất vọng, Vương Nhất Bác đẹp vô thực

‘Bóc trần’ nhan sắc không photoshop của dàn sao Kim Ưng: Tống Thiến gây thất vọng, Vương Nhất Bác đẹp vô thực

Dàn sao Cbiz đọ sắc trên thảm đỏ ‘Điện ảnh Bắc Kinh’: Quan Hiểu Đồng lấn lướt đàn chị, Châu Đông Vũ gây thương nhớ

Dàn sao Cbiz đọ sắc trên thảm đỏ ‘Điện ảnh Bắc Kinh’: Quan Hiểu Đồng lấn lướt đàn chị, Châu Đông Vũ gây thương nhớ

3 mỹ nam Hoa ngữ được yêu thích nhất năm 2020: ‘Bạn trai tháng 5’ Đinh Vũ Hề không kém cạnh Trương Tân Thành

3 mỹ nam Hoa ngữ được yêu thích nhất năm 2020: ‘Bạn trai tháng 5’ Đinh Vũ Hề không kém cạnh Trương Tân Thành

Nữ thần tượng sở hữu đôi chân dài nhất Kpop gây bão mạng, vượt mặt thánh body Lisa (BLACKPINK)

Nữ thần tượng sở hữu đôi chân dài nhất Kpop gây bão mạng, vượt mặt thánh body Lisa (BLACKPINK)

Bị chê một màu, Trịnh Sảng quyết cắt phăng mái tóc dài, lột xác hoàn toàn khiến netizen ngỡ ngàng

Bị chê một màu, Trịnh Sảng quyết cắt phăng mái tóc dài, lột xác hoàn toàn khiến netizen ngỡ ngàng

BXH sao Cbiz tuần 2 tháng 10: Tiêu Chiến vượt mặt Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba chịu thua mỹ nhân này

BXH sao Cbiz tuần 2 tháng 10: Tiêu Chiến vượt mặt Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba chịu thua mỹ nhân này

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục