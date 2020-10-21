Thư Kỳ, Lâm Tâm Như và Hứa Vỹ Ninh hiếm hoi đọ sắc chung khung hình, để lộ mặt mộc gây choáng

Sao quốc tế 21/10/2020 18:09

Khoảnh khắc đời thường của 3 mỹ nhân đình đám Cbiz Thư Kỳ, Lâm Tâm Như và Hứa Vỹ Ninh đang gây bão mạng xã hội.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Thư Kỳ bất ngờ gây chú ý khi khoe hình ảnh tụ tập cùng hội bạn thân, trong đó có Lâm Tâm NhưHứa Vỹ Ninh.

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Bài đăng của Lâm Tâm Như - Ảnh: IG

Qua khoảnh khắc chia sẻ, cả 3 mỹ nhân đình đám đều để mặt mộc không son phấn nhưng thần thái vô cùng tươi tắn, rạng rỡ. Thậm chí, truyền thông Trung Quốc cũng phải dành lời khen cho nhan sắc của Thư Kỳ, Lâm Tâm Như và Hứa Vỹ Ninh: “Cả ba người họ đều rất tuyệt vời khi không trang điểm".

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Nhan sắc gây choáng của 3 nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù đã vượt ngưỡng 30 nhưng Hứa Vỹ Ninh vẫn vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt, Thư Kỳ và Lâm Tâm Như đều đã hơn 40 tuổi nhưng làn da của cả 2 nữ diễn viên lại mịn màng, trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Được biết, Thư Kỳ, Lâm Tâm Như và Hứa Vỹ Ninh có mối quan hệ bạn bè thân thiết nhiều năm qua. Khi không có lịch trình, họ thường xuyên gặp gỡ, ăn uống và đi chơi cùng nhau. Trong showbiz đầy rẫy thị phi, tình bạn của cả 3 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Cả 3 nữ diễn viên giữ mối quan hệ tốt đẹp suốt nhiều năm làm nghề - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hứa Vỹ Ninh vẫn đang độc thân và cô chỉ quan tâm đến việc phát triển sự nghiệp. Trong khi đó, 2 người bạn thân của cô đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình.

Tuy thường xuyên vướng phải tin đồn ly hôn, trục trặc tình cảm nhưng Lâm Tâm Như vẫn chứng minh cuộc hôn nhân bền chặt với Hoắc Kiến Hoa. Về phần Thư Kỳ, sau khi trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, cô đang ấm êm bên ông xã Phùng Đức Luân.

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Từ khóa:   diễn viên Lâm Tâm Như Hứa Vỹ Ninh Thư Kỳ

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