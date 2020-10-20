Đưa con trai đi chơi, Angela Baby bị ‘team qua đường’ chụp lén khiến dân mạng ngỡ ngàng trước nhan sắc thật

Loạt khoảnh khắc không qua chỉnh sửa của Angela Baby và con trai được chia sẻ trên mạng xã hội đang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Giữa tin đồn ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby dường như chẳng mấy bận tâm và chỉ tập trung cho sự nghiệp cũng như gia đình. Mới đây, nữ diễn viên bị bắt gặp cùng con trai Bọt Biển Nhỏ tới công viên Disneyland dạo chơi dịp cuối tuần. Hiếm hoi lộ diện, quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh khiến dân mạng thích thú khi hóa thân thành người nhện, đùa nghịch vô cùng vui vẻ.

Đặc biệt, qua loạt khoảnh khắc được chia sẻ, nhan sắc của nữ diễn viên “Vân Trung Ca” khiến dân tình ngỡ ngàng. Theo đó, bà mẹ một con để lộ gương mặt thon gọn, ngũ quan hài hòa và nổi bật dù không trang điểm cầu kỳ. Thậm chí, blogger đăng tin còn nhận xét vẻ đẹp của Angela Baby xứng danh mỹ nhân hạng A của Cbiz.

Nữ diễn viên diện trang phục giản dị khi đi cùng con trai Bọt Biển Nhỏ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì đang đi cùng con trai nên khi thấy ống kính máy quay, nữ diễn viên vội xua tay, tỏ ý không muốn bị người hâm mộ chụp ảnh. Cho đến thời điểm hiện tại, cô vẫn giấu kín diện mạo của con trai trước truyền thông.

Nữ diễn viên từ chối việc chụp ảnh - Ảnh: Internet

Qua ảnh chưa chỉnh sửa, nhan sắc của Angela Baby vẫn vô cùng nổi bật – Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, bà xã Huỳnh Hiểu Minh luôn nhận được nhiều hảo cảm từ người hâm mộ nhờ hình ảnh mẹ hiền dâu thảo, thường xuyên dẫn quý tử đi chơi, du lịch khắp mọi nơi. Chỉ cần không có lịch trình, Angela Baby sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để ở bên con trai thay vì tụ tập cùng hội bạn.

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