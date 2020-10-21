Lâu ngày tái xuất, Phạm Băng Băng lộ nhan sắc thật gây choáng qua ảnh không chỉnh sửa

Khoảnh khắc mới nhất của nữ diễn viên Phạm Băng Băng tại sự kiện đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội xứ Trung.

Sau scandal trốn nợ hơn 3000 tỷ, Phạm Băng Băng dường như rút khỏi làng giải trí. Thay vào đó, cô nàng tập trung cho công việc kinh doanh và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện hay tham gia hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” bắt đầu rục rịch quay trở lại làng giải trí. Vừa qua, Phạm Băng Băng đã có mặt tại một sự kiện được tổ chức ở Thượng Hải cùng các nghệ sĩ như Lý Vấn Hàn, Lý Chấn Ninh, Hùng Tử Kỳ...

Vốn nổi tiếng là mỹ nhân hàng đầu Cbiz, màn tái xuất của Phạm Băng Băng nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của khán giả, “nữ hoàng thị phi” gây sốc với nhan sắc lão hóa ở tuổi 39.

Ảnh chụp cận cảnh để lộ nhan sắc tụt dốc của Phạm Băng Băng – Ảnh: Internet

Cô nàng bị chê quá dừ - Ảnh: Internet

Cụ thể, qua những bức ảnh chụp cận cảnh, không qua chỉnh sửa, Phạm Băng Băng để lộ gương mặt xuất hiện đầy dấu hiệu lão hóa, làn da chảy xệ, kém săn chắc. Bên cạnh đó, ở những khoảnh khắc chụp toàn thân, nữ diễn viên còn bị dân mạng soi phần da cổ nhăn nheo. Nhiều khán giả cho rằng tạo hình của Phạm Băng Băng tại sự kiện này khá sến súa, khiến cô nàng lộ khuyết điểm thân hình kém thon gọn và vòng eo bánh mì.

Nữ diễn viên gây thất vọng với vóc dáng thừa cân - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung không giấu được sự thất vọng trước nhan sắc của Phạm Băng Băng: “Mọi khi cô ấy rất xinh đẹp và xuất sắc, chẳng hiểu sao tại sự kiện này lại xuống sắc đến vậy”, “Quá già, tôi không thể nhận ra đây là Phạm Băng Băng”, “Tạo hình tại sự kiện này của Phạm Băng Băng sến quá”...

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