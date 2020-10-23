Mạng xã hội xứ Hàn đang xôn xao trước bài phốt nhân cách về Irene (Red Velvet). Điều đáng nói là hàng loạt stylist, nhiếp ảnh gia nổi tiếng đều ngấm ngầm thừa nhận điều này.

Mới đây, phốt thái độ khiếm nhã của Irene (Red Velvet) đã gây chấn động showbiz Hàn. Cụ thể, BTV kỳ cựu Kang Kook Hwa đã đăng bài viết tố cô nàng lăng mạ và sỉ nhục mình suốt 20 phút. Giữa ồn ào này, Irene đã lên tiếng xác nhận, đồng thời gửi lời xin lỗi đến biên tập viên và khán giả vì hành động thiếu chín chắn của mình.

Irene lần đầu vướng phải scandal lớn trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, lời xin lỗi của chị cả nhà Red Velvet không đủ để xoa dịu dư luận. Một netizen đã nhanh tay tổng hợp danh sách những nhân vật máu mặt trong showbiz Hàn đã nhấn like bài viết “bóc phốt” Irene của Kang Kook Hwa.

Trong số đó phải kể đến chuyên viên làm móng nổi tiếng Park Eun Kyung - người đã phụ trách chăm sóc móng cho BLACKPINK từ khi mới debut. Ngoài ra, còn có các biên tập viên đến từ các chi nhánh của Vogue, Marie Claire, GQ, Esquire, Allure, BEAUTY +, Singles, EYESMAG tại Hàn Quốc. Đây đều là những biên tập viên uy tín của các tạp chí nổi tiếng từng hợp tác với Irene cũng như Red Velvet.

Nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí đều ngầm khẳng định phốt nhân cách về Irene - Ảnh: Internet

Đặc biệt, danh sách này còn xuất hiện nhiếp ảnh gia Hong Jang Hyun và nhiếp ảnh gia Kim Hee Jun – bạn thân của Song Hye Kyo. Tuy nhiên, điều gây sốc nhất chính là những stylist làm việc cho nghệ sĩ cùng nhà SM với Irene cũng vào thả tim bài bóc phốt.

Động thái này khiến cư dân mạng cho rằng “tiếng xấu” của Irene đã đồn xa trong giới giải trí, khác hẳn với hình tượng ngọc nữ mà cô nàng xây dựng.

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