Netizen sốc nặng trước thông tin kết quả ADN chứng minh Thành Long là bố ruột của quý tử thứ 3 nhà Trương Bá Chi

Sao quốc tế 22/10/2020 17:25

Cho đến thời điểm hiện tại, những thông tin liên quan đến bố ruột của Marcus - con trai thứ 3 nhà Trương Bá Chi vẫn được công chúng quan tâm.

Từ sau khi sinh con trai thứ 3, những thông tin liên quan đến người tình bí ẩn của nữ diễn viên Trương Bá Chi luôn khiến công chúng tò mò. Thậm chí, truyền thông còn liệt kê cả danh sách những cái tên “tình nghi” là bố đẻ của Marcus.

Mới đây, một trang mạng xứ Trung bất ngờ gây xôn xao dư luận khi đăng tải bài viết tiết lộ thông tin gây sốc về con trai Trương Bá Chi. Cụ thể, trang tin này đã tìm ra danh tính người đàn ông trong bóng tối của mỹ nhân Hong Kong.

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Thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bấy lâu nay, công chúng luôn nghi ngờ về người đàn ông khiến cho vợ cũ Tạ Đình Phong quyết định sinh con lần nữa. Theo thông tin được tiết lộ, bố ruột Marcus chính là nam tài tử nổi tiếng Thành Long, thậm chí ông còn tới bệnh viện để kiểm tra ADN. Nguồn tin cho biết Thành Long dự kiến sẽ mở họp báo để công khai thông tin gây sốc này và đưa ra lời giải thích trước công chúng.

Ngay khi cư dân mạng đang không ngừng bàn tán trước tin đồn này thì trang QQ đã lên tiếng xác nhận tin tức trên là sai sự thật. Được biết trước đây, Thành Long từng tuyên bố rất ghét thái độ làm việc của Trương Bá Chi, suốt nhiều năm qua không cùng tham gia bất cứ sự kiện nào. Có thể thấy, mối quan hệ của cả hai không hề tốt đẹp.

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Mối quan hệ của Thành Long và Trương Bá Chi không tốt đẹp - Ảnh: Internet
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Diện mạo quý tử thứ 3 nhà Trương Bá Chi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Trương Bá Chi từng vô tình để lộ mặt con trai. Cậu bé sở hữu gương mặt lai Tây, không có nét giống Thành Long. Chính vì vậy, tin tức Marcus là con trai Thành Long hoàn toàn là bịa đặt.

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Từ khóa:   con trai Trương Bá Chi Thành Long diễn viên Trương Bá Chi

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