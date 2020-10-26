So kè nhan sắc dàn sao Cbiz qua ảnh không photoshop: Bạch Lộc lấn át đàn chị với vòng 1 ‘khủng’, Triệu Lộ Tư gây thất vọng

Sao quốc tế 26/10/2020 11:22

Thảm đỏ sự kiện thời trang ELLE trở thành đấu trường nhan sắc của dàn mỹ nhân đình đám Cbiz như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Dương Mịch, Cổ Lực Na Trát, Đường Yên, Chung Sở Hy…

Mới đây, sự kiện ELLE đã chính thức diễn ra với sự quy tụ của dàn sao nổi tiếng Cbiz và hàng loạt blogger đình đám. Thảm đỏ sự kiện trở thành đêm hội khoe sắc của những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ như Kiều Hân, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Trương Tuyết Nghênh…

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Dương Mịch gây sốt với body ‘mình hạc xương mai’ quyến rũ trên thảm đỏ. Tuy nhiên, bộ váy của cô nàng bị cho là quá rườm rà - Ảnh: Internet

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Đường Yên xinh đẹp không tì vết dù chất lượng ảnh chụp khá thấp – Ảnh: Internet

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Bạch Lộc có phần già dặn hơn qua ảnh chưa chỉnh sửa nhưng lại gây ấn tượng với vòng một căng đầy, lấn lướt cả Dương Mịch – Ảnh: Internet

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‘Thánh nữ xuyên không’ Triệu Lộ Tư kém tươi tắn, nhạt nhòa khi xuất hiện trên thảm đỏ. Đặc biệt, chiếc đầm màu hồng của nữ diễn viên bị chê sến súa và ‘dìm hàng’ nhan sắc – Ảnh: Internet

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‘Mỹ nhân Tân Cương’ Cổ Lực Na Trát đẹp bất chấp cam thường, đôi chân dài nuột nà không tì vết của cô nàng nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ netizen – Ảnh: Internet

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Giang Sơ Ảnh - tình cũ của Hồ Ca cũng gây xôn xao với sắc vóc gợi cảm hút mắt – Ảnh: Internet

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Trần Ngọc Kỳ bình thường xinh đẹp là thế nhưng qua ảnh chưa chỉnh sửa lại chìm nghỉm giữa dàn mỹ nhân đình đám – Ảnh: Internet

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Chung Sở Hy chiếm trọn spotlight với visual sang chảnh, thần thái chị đại bất chấp cả ảnh từ livestream - Ảnh: Internet

Theo nhận xét từ cư dân mạng, Dương Mịch và Đường Yên là 2 mỹ nhân gây ấn tượng nhất trên thảm đỏ bởi sắc vóc đỉnh cao. Còn lại, khá nhiều mỹ nhân gây thất vọng với nhan sắc kém lung linh so với ảnh đã photoshop như Kiều Hân, Triệu Lộ Tư, Trương Tuyết Nghênh...

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Từ khóa:   Bạch Lộc Dương Mịch Cổ Lực Na Trát

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