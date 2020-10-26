So kè nhan sắc dàn sao Cbiz qua ảnh không photoshop: Bạch Lộc lấn át đàn chị với vòng 1 ‘khủng’, Triệu Lộ Tư gây thất vọng

Thảm đỏ sự kiện thời trang ELLE trở thành đấu trường nhan sắc của dàn mỹ nhân đình đám Cbiz như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Dương Mịch, Cổ Lực Na Trát, Đường Yên, Chung Sở Hy…
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Mới đây, sự kiện ELLE đã chính thức diễn ra với sự quy tụ của dàn sao nổi tiếng Cbiz và hàng loạt blogger đình đám. Thảm đỏ sự kiện trở thành đêm hội khoe sắc của những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ như Kiều Hân, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Trương Tuyết Nghênh…
Theo nhận xét từ cư dân mạng, Dương Mịch và Đường Yên là 2 mỹ nhân gây ấn tượng nhất trên thảm đỏ bởi sắc vóc đỉnh cao. Còn lại, khá nhiều mỹ nhân gây thất vọng với nhan sắc kém lung linh so với ảnh đã photoshop như Kiều Hân, Triệu Lộ Tư, Trương Tuyết Nghênh...