Hậu cãi vã giữa đường, Lâm Tâm Như xóa ảnh chụp chung với Hoắc Kiến Hoa, hôn nhân lại rạn nứt?

Sao quốc tế 25/10/2020 16:21

Netizen xứ Trung không khỏi hoang mang khi phát hiện nữ diễn viên Lâm Tâm Như vừa xóa loạt hình ảnh ngọt ngào cùng ông xã Hoắc Kiến Hoa trên mạng xã hội.

Mới đây, người hâm mộ cặp đôi Lâm Tâm NhưHoắc Kiến Hoa không khỏi hoang mang, lo lắng khi phát hiện dấu hiệu rạn nứt của cả hai. Cụ thể, không ít những bức ảnh tình tứ của vợ chồng nàng “Hạ Tử Vy” đã bị xóa sạch trên trang cá nhân.

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Một trong những bức ảnh Lâm Tâm Như xóa trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Trước đó không lâu, truyền thông Đài Loan gây xôn xao dư luận khi đăng tải loạt bằng chứng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa xảy ra tranh cãi trên phố. Sau khi mâu thuẫn không được giải quyết, Hoắc Kiến Hoa đã tự đi mua đồ ăn rồi lái xe về trước bỏ lại một mình Lâm Tâm Như ngồi khóc bên vệ đường.

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Hình ảnh nữ diễn viên ngồi khóc bên đường khiến dân mạng xôn xao - Ảnh Internet

Sau khi những hình ảnh này tràn lan trên mạng xã hội xứ Trung, Lâm Tâm Như đã lên tiếng đính chính rằng hôm đó hai người chỉ có chút bất đồng khi thảo luận về một số việc nên mới xảy ra tranh cãi. Bên cạnh đó, việc nữ diễn viên ở lại một mình là vì muốn đi bộ sau khi ăn để dễ tiêu hóa nên mới bảo chồng lái xe về trước.

Tuy nhiên, động thái xóa ảnh chụp chung của cô mới đây lại khiến dân tình tin rằng cặp đôi đang gặp phải trục trặc tình cảm.

Có thể nói, từ sau khi về chung một nhà, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa liên tục vướng phải tin đồn ly hôn, rạn nứt, ép cưới... Cả hai đã từng lên tiếng phủ nhận cũng như nhờ pháp luật can thiệp để chặn đứng những tin đồn thất thiệt nhưng khán giả vẫn bán tín bán nghi về tình trạng hôn nhân của họ.

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Từ khóa:   diễn viên Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa

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