Livestream trò chuyện với fan, Trịnh Sảng khiến netizen phát hoảng với nhan sắc tiều tụy, lão hóa đáng lo ngại

Sao quốc tế 28/10/2020 17:56

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhan sắc của nữ diễn viên Trịnh Sảng liên tục “lên bổng xuống trầm” khiến khán giả choáng váng.

Trong năm 2020, Trịnh Sảng hoạt động nghệ thuật vô cùng sôi nổi. Cô nàng liên tục đóng phim, tham gia gameshow, tích cực livestream bán hàng... Thế nhưng, đây cũng là năm nhan sắc Trịnh Sảng “lên bổng xuống trầm” nhiều nhất.

Mới đây, Trịnh Sảng đã có mặt tại một sự kiện livestream trò chuyện với người hâm mộ. Qua loạt khoảnh khắc không chỉnh sửa, nữ diễn viên “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” lộ nhan sắc thật gây ngỡ ngàng. Theo đó, gương mặt của cô nàng có phần tiều tụy, hai má hóp lại, làn da lão hóa đến đáng sợ. Đặc biệt, phần mắt của cô nàng còn xuất hiện nếp nhăn và quầng thâm, vẻ đẹp của “nữ thần thanh xuân” trong lòng người hâm mộ bỗng chốc tan biến.

trinh sang 1

Trịnh Sảng già nua trong livestream trò chuyện cùng fan – Ảnh: Internet

trinh sang 2

trinh sang 3

Trong những khung hình được netizen chụp từ livestream, nữ diễn viên khiến nhiều người lo ngại vì nhan sắc tụt dốc không phanh – Ảnh: Internet

Một số cư dân mạng còn cho rằng đây chính là biến chứng của việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ: “Nhìn mặt cô ấy đi, nói thật là hơi đáng sợ”, “Hồi trước đẹp biết bao”, “Tôi không còn nhận ra Trịnh Sảng nữa”, “Cô ấy khác quá”, “Lão hóa quá nhanh, cô ấy không giữ gìn sắc đẹp sao”…

trinh sang 4
Nhan sắc xinh đẹp của Trịnh Sảng trước đây - Ảnh: Internet

Được mệnh danh là “nữ thần thanh xuân”, Trịnh Sảng từng gây ấn tượng với vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào như mối tình đầu. Thậm chí, cô nàng liên tục gây sốt Weibo khi xuất hiện tại các sự kiện. Thế nhưng, khoảng thời gian gần đây, visual của nữ diễn viên ngày càng xuống cấp, không chỉ làm các fan lo lắng mà còn khiến netizen tiếc nuối.

Được ví như ‘búp bê sống’, nhan sắc thật ngoài đời của Lisa (BLACKPINK) gây choáng

Được ví như ‘búp bê sống’, nhan sắc thật ngoài đời của Lisa (BLACKPINK) gây choáng

Loạt khoảnh khắc không qua chỉnh sửa của nữ thần tượng nhà BLACKPINK – Lisa khiến người hâm mộ bấn loạn.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Trịnh Sảng nhan sắc Trịnh Sảng nhan sắc sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Được ví như ‘búp bê sống’, nhan sắc thật ngoài đời của Lisa (BLACKPINK) gây choáng

Được ví như ‘búp bê sống’, nhan sắc thật ngoài đời của Lisa (BLACKPINK) gây choáng

'Mộ Nam Chi' tung poster chính thức: ‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị chê một màu, Tăng Thuấn Hy soái khí ngời ngời

'Mộ Nam Chi' tung poster chính thức: ‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị chê một màu, Tăng Thuấn Hy soái khí ngời ngời

Chỉ 1 tấm ảnh hậu trường, ‘Song Hye Kyo Trung Quốc’ khiến dân tình ngộp thở vì vòng 1 như chực trào ra ngoài

Chỉ 1 tấm ảnh hậu trường, ‘Song Hye Kyo Trung Quốc’ khiến dân tình ngộp thở vì vòng 1 như chực trào ra ngoài

So kè nhan sắc dàn sao Cbiz qua ảnh không photoshop: Bạch Lộc lấn át đàn chị với vòng 1 ‘khủng’, Triệu Lộ Tư gây thất vọng

So kè nhan sắc dàn sao Cbiz qua ảnh không photoshop: Bạch Lộc lấn át đàn chị với vòng 1 ‘khủng’, Triệu Lộ Tư gây thất vọng

Hậu cãi vã giữa đường, Lâm Tâm Như xóa ảnh chụp chung với Hoắc Kiến Hoa, hôn nhân lại rạn nứt?

Hậu cãi vã giữa đường, Lâm Tâm Như xóa ảnh chụp chung với Hoắc Kiến Hoa, hôn nhân lại rạn nứt?

Ngày càng lên đời nhan sắc, ‘học trò Lisa’ Ngu Thư Hân lộ ảnh hậu trường chưa chỉnh sửa, có xinh đẹp như lời đồn?

Ngày càng lên đời nhan sắc, ‘học trò Lisa’ Ngu Thư Hân lộ ảnh hậu trường chưa chỉnh sửa, có xinh đẹp như lời đồn?

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục