Livestream trò chuyện với fan, Trịnh Sảng khiến netizen phát hoảng với nhan sắc tiều tụy, lão hóa đáng lo ngại

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhan sắc của nữ diễn viên Trịnh Sảng liên tục “lên bổng xuống trầm” khiến khán giả choáng váng.
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Trong năm 2020, Trịnh Sảng hoạt động nghệ thuật vô cùng sôi nổi. Cô nàng liên tục đóng phim, tham gia gameshow, tích cực livestream bán hàng... Thế nhưng, đây cũng là năm nhan sắc Trịnh Sảng “lên bổng xuống trầm” nhiều nhất.
Mới đây, Trịnh Sảng đã có mặt tại một sự kiện livestream trò chuyện với người hâm mộ. Qua loạt khoảnh khắc không chỉnh sửa, nữ diễn viên “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” lộ nhan sắc thật gây ngỡ ngàng. Theo đó, gương mặt của cô nàng có phần tiều tụy, hai má hóp lại, làn da lão hóa đến đáng sợ. Đặc biệt, phần mắt của cô nàng còn xuất hiện nếp nhăn và quầng thâm, vẻ đẹp của “nữ thần thanh xuân” trong lòng người hâm mộ bỗng chốc tan biến.
Một số cư dân mạng còn cho rằng đây chính là biến chứng của việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ: “Nhìn mặt cô ấy đi, nói thật là hơi đáng sợ”, “Hồi trước đẹp biết bao”, “Tôi không còn nhận ra Trịnh Sảng nữa”, “Cô ấy khác quá”, “Lão hóa quá nhanh, cô ấy không giữ gìn sắc đẹp sao”…
Được mệnh danh là “nữ thần thanh xuân”, Trịnh Sảng từng gây ấn tượng với vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào như mối tình đầu. Thậm chí, cô nàng liên tục gây sốt Weibo khi xuất hiện tại các sự kiện. Thế nhưng, khoảng thời gian gần đây, visual của nữ diễn viên ngày càng xuống cấp, không chỉ làm các fan lo lắng mà còn khiến netizen tiếc nuối.