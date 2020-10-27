'Mộ Nam Chi' tung poster chính thức: ‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị chê một màu, Tăng Thuấn Hy soái khí ngời ngời

Loạt poster chính thức của bộ phim truyền hình cổ trang “Mộ Nam Chi” với sự tham gia của Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy đang thu hút sự chú ý của công chúng.
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“Mộ Nam Chi” là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Chi Chi. Đây là tác phẩm thuộc thể loại trọng sinh nên thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Dù đề tài không quá mới mẻ nhưng với sự tham gia diễn xuất của “mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy, “Mộ Nam Chi” rất được khán giả mong đợi.
Được biết, dự án phim cổ trang này đã bắt đầu khai máy vào ngày 23/7. Mới đây, nhà sản xuất đã công bố những hình ảnh đầu tiên qua bộ poster chính thức của “Mộ Nam Chi”.
Qua những hình ảnh đăng tải, tạo hình của các nhân vật trong phim đã được hé lộ. Nam chính Tăng Thuấn Hy nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng vì vẻ ngoài soái khí, rất phù hợp với nguyên tác Lý Khiêm trong tiểu thuyết.
Trong khi đó, nữ chính Khương Hiến do Cúc Tịnh Y đảm nhận cũng được đánh giá cao về khoản phục trang, kiểu tóc. Có thể nói, vẻ đẹp của “mỹ nhân 4000 năm” rất phù hợp với tạo hình cổ trang. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại bị một bộ phận khán giả chê một màu. Bởi lẽ tạo hình trước nay của cô nàng trong các bộ phim cổ trang đều “trước sau như một”.
Dẫu vậy, nhìn chung phim có sự đầu tư cao về bối trang, trang phục cho dàn diễn viên từ chính đến phụ. Hiện tại, mọt phim đang rất mong chờ ngày “Mộ Nam Chi” đóng máy và lên sóng.