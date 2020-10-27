'Mộ Nam Chi' tung poster chính thức: ‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị chê một màu, Tăng Thuấn Hy soái khí ngời ngời

“Mộ Nam Chi” là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Chi Chi. Đây là tác phẩm thuộc thể loại trọng sinh nên thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Dù đề tài không quá mới mẻ nhưng với sự tham gia diễn xuất của “mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy, “Mộ Nam Chi” rất được khán giả mong đợi.

Được biết, dự án phim cổ trang này đã bắt đầu khai máy vào ngày 23/7. Mới đây, nhà sản xuất đã công bố những hình ảnh đầu tiên qua bộ poster chính thức của “Mộ Nam Chi”.