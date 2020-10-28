Được ví như ‘búp bê sống’, nhan sắc thật ngoài đời của Lisa (BLACKPINK) gây choáng

Sao quốc tế 28/10/2020 13:54

Loạt khoảnh khắc không qua chỉnh sửa của nữ thần tượng nhà BLACKPINK – Lisa khiến người hâm mộ bấn loạn.

Nhan sắc ngoài đời thực của các idol xứ Hàn luôn là chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm. Họ luôn xuất hiện lung linh trên sân khấu, tạp chí… nhưng có thực sự xuất chúng khi thiếu đi sự hỗ trợ của công cụ chỉnh ảnh.

Lisa (BLACKPINK) vốn được ca ngợi là “búp bê sống” vì gương mặt xinh đẹp sắc sảo cùng vóc dáng thon gọn và đôi chân dài không tì vết. Để chứng minh nhan sắc đỉnh cao của thần tượng, người hâm mộ đã tổng hợp lại những khoảnh khắc đời thực của Lisa và chủ đề này nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

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Dù chất lượng video thấp nhưng nhan sắc của Lisa lại chất lượng cao – Ảnh: Internet

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Ống kính của phóng viên quốc tế cũng không dìm nổi em út BLACKPINK - Ảnh: Internet

Qua loạt ảnh camera thường, chưa qua photoshop, em út BLACKPINK chẳng những không bị “dìm” mà còn xinh đẹp, tỏa sáng hơn. Ở ngoài đời, Lisa gây ấn tượng với đôi mắt to tròn nổi bật, sống mũi cao và đôi môi gợi cảm. Bên cạnh đó, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng đôi chân thon dài miên man của Lisa cũng xứng danh cực phẩm Kbiz.

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Xinh đẹp thế này, chẳng trách Lisa khiến người hâm mộ ‘lụi tim’ hàng loạt – Ảnh: Internet

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‘Thánh body’ của Kpop là đây! – Ảnh: Internet

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Lisa tỏa sáng dù qua ảnh chụp vội của người qua đường - Ảnh: Internet

Trước loạt khoảnh khắc “thần thánh” này, Knet khó tính cũng phải khen ngợi hết lời: “Lisa xinh đẹp quá đáng”, “Nhìn dáng của cô ấy đi, thật ngưỡng mộ”, “Cứ như búp bê sống vậy”, “Thực sự muốn gặp Lisa 1 lần ngoài đời quá”, “Vẻ đẹp vô thực”, “Đến búp bê Barbie cũng không đẹp bằng Lisa”…

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Từ khóa:   Lisa nhan sắc Lisa thành viên BLACKPINK

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