Lộ ảnh hậu trường, ‘mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan bất ngờ với nhan sắc thật

Sao quốc tế 30/10/2020 16:11

Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao trước loạt hậu trường cực hiếm của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba tại phim trường “Em là niềm kiêu hãnh của anh”.

Mới đây, trang Sohu đã đăng tải những hình ảnh hậu trường cực hiếm trong dự án truyền hình “Em là niềm kiêu hãnh của anh” với sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương.

Qua loạt khoảnh khắc rò rỉ, nhan sắc của “mỹ nhân Tân Cương” nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Dù chất lượng ảnh khá thấp và không qua chỉnh sửa nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn cực xinh đẹp. Netizen xứ Trung không khỏi trầm trồ xuýt xoa trước vẻ đẹp không tì vết của cô nàng.

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Nhan sắc nổi bật của tiểu Hoa đán Cbiz – Ảnh: Internet

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Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người phải ghen tỵ vì góc nghiêng cực phẩm – Ảnh: Internet

Đặc biệt, khung hình xuất sắc nhất trong loạt ảnh rò rỉ từ phim trường này chính là khoảnh khắc nữ diễn viên ngẩng cao đầu, thần thái lẫn ánh mắt đều quyến rũ, sang chảnh ngút ngàn. Quả thật, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba xứng danh là một trong những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ.

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Chỉ một khoảnh khắc của 'mỹ nhân Tân Cương' đủ để khiến fan lụi tim - Ảnh: Internet
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Người hâm mộ đang rất mong đợi bộ phim lên sóng để thỏa sức ngắm nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Trên Weibo, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên “Tam sinh tam thế”: “Chờ đợi ‘Em là niềm kiêu hãnh của anh’ quá đi mất, tổ hợp visual xuất sắc nhất Cbiz là đây”, “Thực sự quá đẹp”, “Nhiệt Ba đẹp bất chấp ảnh không có photoshop luôn”, “Cô ấy thực sự rất quyến rũ”, “Sở hữu visual thế này bảo sao Nhiệt Ba hot nhất trong dàn tiểu Hoa đán 9x”...

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Từ khóa:   nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba mỹ nhân Tân Cương nhan sắc sao Hoa ngữ

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