Con gái 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' gây sốt khi hóa trang thành công chúa Jasmine trong ngày Halloween

Bé Zia - con gái “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera khiến dân mạng bấn loạn khi hóa trang thành công chúa Jasmine trong tiệc Halloween tại trường.

Mới đây, nữ diễn viên Marian Rivera bất ngờ gây chú ý khi đăng tải lên trang Instagram loạt ảnh mới của con gái Zia. Qua loạt khoảnh khắc đăng tải, công chúa nhỏ nhà mỹ nhân “Vũ điệu hoang dã” hóa thân thành nhân vật công chúa Jasmine của bộ phim “Aladdin”.

Con gái Marian Rivera vô cùng xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: IG

Diện trang phục tông xanh vàng quý tộc, đội tóc giả đen tuyền, Zia khiến người hâm mộ không ngừng trầm trồ xuýt xoa vì quá đáng yêu. Dù chỉ mới 4 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu gương mặt hoàn hảo với đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao và đôi môi xinh xắn. Đặc biệt, thần thái khi chụp ảnh của con gái Marian cũng vô cùng chuyên nghiệp.

Cận cảnh nhan sắc cực phẩm của cô bé - Ảnh: IG

Chỉ vài tiếng đăng tải, những hình ảnh này đã thu về hàng trăm nghìn lượt thích trên Instagram. Bên cạnh đó, cư dân mạng thi nhau để lại bình luận khen ngợi dành cho Zia: “Đẹp quá”, “Zia đáng yêu ghê”, “Con gái ơi, xinh xắn, dễ thương hết phần người khác rồi”, “Xinh đẹp giống mẹ như đúc”, “Đích thị là nàng công chúa”, “Lớn lên làm hoa hậu là cái chắc Zia ơi”, “Hóa trang cho Halloween phải không bé cưng?”, “Đợi chờ màn cosplay của cả gia đình Marian”...

Zia chào đời vào tháng 11/2015, là con đầu lòng của cặp vợ chồng diễn viên quyền lực Philippines Marian Rivera và Dingdong Dantes. Ngay từ khi chào đời, cô bé đã nhận được sự quan tâm và yêu mến của người hâm mộ bởi vẻ ngoài như thiên thần. Mặc dù còn nhỏ nhưng Zia đã sở hữu lượng fan khổng lồ, vượt mặt cả bố mẹ nổi tiếng của mình. Cô bé cũng trở thành người mẫu đại diện cho nhiều sản phẩm và được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai.

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