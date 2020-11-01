Dàn sao Cbiz đọ sắc trên thảm đỏ: Angela Baby ‘chặt đẹp’ mỹ nhân 4000 năm, Vương Nhất Bác sexy nghẹt thở

Sao quốc tế 01/11/2020 16:28

Hàng loạt sự kiện của các đài truyền hình lớn Trung Quốc đã được tổ chức và quy tụ dàn sao nổi tiếng như Angela Baby, Cổ Lực Na Trát, Vương Nhất Bác, Viên Băng Nghiên…

Mới đây, các đài truyền hình lớn của Trung Quốc đã tổ chức ngày hội “Song Thập Nhất 11/11” với sự tham gia của nhiều ngôi sao đình đám Cbiz như Angela Baby, Cúc Tịnh Y, Cổ Lực Na Trát, Vương Nhất Bác, Viên Băng Nghiên...

Đêm hội trở thành đấu trường nhan sắc khốc liệt giữa các mỹ nam, mỹ nữ. Bên cạnh đó là những màn trình diễn vô cùng đặc sắc được thực hiện bởi các minh tinh hạng A, lưu lượng nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ.

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Nữ diễn viên Angela Baby vừa sexy, vừa ngọt ngào ‘đốn tim’ cư dân mạng. Thần thái của cô nàng cũng nhận được nhiều lời khen từ netizen – Ảnh: Internet

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‘Mỹ nhân Tân Cương’ Cổ Lực Na Trát khoe vai trần quyến rũ cùng vóc dáng thon gọn. Nữ diễn viên được nhận xét xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích – Ảnh: Internet

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Cúc Tịnh Y tiếp tục chứng minh nhan sắc ‘mỹ nhân 4000 năm’ của mình với loạt ảnh cực lung linh do studio đăng tải – Ảnh: Internet

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Ngôi sao mới nổi của ‘Lưu ly mỹ nhân sát’ Viên Băng Nghiên kín cổng cao tường vẫn thu hút sự chú ý nhờ gương mặt đẹp sắc sảo – Ảnh: Internet

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Tống Thiến gây sốt với tạo hình cực cá tính và trẻ trung. Cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc – Ảnh: Internet

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Vương Nhất Bác đã có màn trình diễn trên sân khấu cực sexy khiến người hâm mộ bấn loạn – Ảnh: Internet

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Huỳnh Hiểu Minh gây bất ngờ với hình ảnh phong trần, bụi bặm khác hẳn thường ngày – Ảnh: Internet

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‘Tổng tài’ Trương Hàn bảnh bao dự sự kiện – Ảnh: Internet

Có thể thấy, dàn mỹ nam mỹ nữ Cbiz vô cùng tỏa sáng trong ngày hội “Song Thập Nhất 11/11”.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Cổ Lực Na Trát Cúc Tịnh Y

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