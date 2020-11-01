Dàn sao Cbiz đọ sắc trên thảm đỏ: Angela Baby ‘chặt đẹp’ mỹ nhân 4000 năm, Vương Nhất Bác sexy nghẹt thở

Hàng loạt sự kiện của các đài truyền hình lớn Trung Quốc đã được tổ chức và quy tụ dàn sao nổi tiếng như Angela Baby, Cổ Lực Na Trát, Vương Nhất Bác, Viên Băng Nghiên…
- Con gái 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' gây sốt khi hóa trang thành công chúa Jasmine trong ngày Halloween
- Lộ ảnh hậu trường, ‘mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan bất ngờ với nhan sắc thật
Mới đây, các đài truyền hình lớn của Trung Quốc đã tổ chức ngày hội “Song Thập Nhất 11/11” với sự tham gia của nhiều ngôi sao đình đám Cbiz như Angela Baby, Cúc Tịnh Y, Cổ Lực Na Trát, Vương Nhất Bác, Viên Băng Nghiên...
Đêm hội trở thành đấu trường nhan sắc khốc liệt giữa các mỹ nam, mỹ nữ. Bên cạnh đó là những màn trình diễn vô cùng đặc sắc được thực hiện bởi các minh tinh hạng A, lưu lượng nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ.
Có thể thấy, dàn mỹ nam mỹ nữ Cbiz vô cùng tỏa sáng trong ngày hội “Song Thập Nhất 11/11”.