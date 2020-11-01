Dàn sao Cbiz đọ sắc trên thảm đỏ: Angela Baby ‘chặt đẹp’ mỹ nhân 4000 năm, Vương Nhất Bác sexy nghẹt thở

Mới đây, các đài truyền hình lớn của Trung Quốc đã tổ chức ngày hội “Song Thập Nhất 11/11” với sự tham gia của nhiều ngôi sao đình đám Cbiz như Angela Baby, Cúc Tịnh Y, Cổ Lực Na Trát, Vương Nhất Bác, Viên Băng Nghiên...

Đêm hội trở thành đấu trường nhan sắc khốc liệt giữa các mỹ nam, mỹ nữ. Bên cạnh đó là những màn trình diễn vô cùng đặc sắc được thực hiện bởi các minh tinh hạng A, lưu lượng nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ.