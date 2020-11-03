Từng bị chê xuống sắc, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gây sốt trên sóng livestream với thần thái đỉnh cao

Sao quốc tế 03/11/2020 18:11

Trong một sự kiện mới đây, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có màn tái xuất đầy ngoạn mục với hình ảnh ngọt ngào, nhan sắc lên hương ngút ngàn.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã vướng phải không ít lời chê bai khi lộ hình ảnh chưa chỉnh sửa trên phim trường “Hạnh phúc đến mọi nhà”.

Tuy nhiên mới đây, bà xã Phùng Thiệu Phong đã có màn lột xác ngoạn mục khi tham gia một sự kiện livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên khiến netizen xứ Trung phải trầm trồ trước vẻ ngoài xinh đẹp và thần thái rạng rỡ của mình.

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Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ giao lưu cùng người hâm mộ trong sự kiện livestream - Ảnh: Internet

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Nhan sắc đỉnh cao của bà mẹ một con khiến ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi – Ảnh: Internet

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Dù đã ngoài 30 nhưng bà xã Phùng Thiệu Phong vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ - Ảnh: Internet

Thậm chí, những khung hình được người hâm mộ chụp vội cũng không dìm được nhan sắc đỉnh cao của mỹ nhân “Sở Kiều truyện”. Đặc biệt, cô nàng cũng nhận về nhiều lời khen về trang phục khi xuất hiện với hình ảnh đầy trẻ trung và cá tính.

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Đáng yêu thế này thì người hâm mộ chỉ có đổ đứ đừ - Ảnh: Internet

Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh từng bị cư dân mạng chê bai về phong cách ăn mặc, thần thái kém tự nhiên trước ống kính. Thế nhưng từ sau khi sinh con, nữ diễn viên đã thay đổi hình tượng từ nhí nhảnh, đáng yêu sang trưởng thành, quyến rũ và nhận về phản hồi tích cực hơn từ công chúng.

Hiện tại, dự án phim cổ trang “Hữu phỉ” của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đang rất được người hâm mộ trông đợi.

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