Từng là mỹ nhân vạn người mê nhưng hiện tại, Trịnh Sảng và Ngũ Trí Hằng lại khiến nhiều người thất vọng vì nhan sắc tụt dốc không phanh.
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Dù đã sở hữu nhan sắc trời sinh khiến nhiều người phải mơ ước nhưng chỉ vì muốn “xứng với người yêu” mà 2 mỹ nhân Cbiz này đã tự hủy hoại nhan sắc của mình.
Trịnh Sảng được chú ý từ bộ phim đầu tay mang tên “Cùng ngắm mưa sao băng” và nhanh chóng nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn. Thậm chí, cô nàng còn được gọi là “nữ thần thanh xuân”.
Thế nhưng chỉ một thời gian sau khi có được danh tiếng, Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện với diện mạo có phần khác lạ với gương mặt cứng đờ, cằm lệch cùng chiếc mũi nhọn hoắt.
Nhiều người cho rằng cô nàng đã can thiệp “dao kéo” để tân trang nhan sắc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn bị ám ảnh về cân nặng khi giảm cân quá đà. Không ít lần Trịnh Sảng khiến fan sốc nặng với thân hình gầy gò, hốc hác.
Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên đã tiết lộ nguyên nhân khiến cô muốn thay đổi bản thân là vì bạn trai Trương Hàn quá bảnh bao. Kể từ đó, nhan sắc của Trịnh Sảng liên tục lên xuống thất thường khiến cư dân mạng ngao ngán.
Tuy nhiên, trường hợp của Trịnh Sảng vẫn chưa bi thảm bằng mỹ nhân xứ Cảng thơm - Ngũ Trí Hằng. Vốn là một người mẫu có tiếng, cô sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng.
Năm 22 tuổi, cô kết hôn với thiếu gia thừa kế tập đoàn Vĩnh An - Quách Vĩnh Thuần. Cuộc hôn nhân của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chỉ vì một câu nói “em béo lên rồi” của Quách Vĩnh Thuần mà Ngũ Trí Hằng đã đánh mất chính mình. Cô lao vào giảm cân vì sợ chồng sẽ không còn yêu mình như trước.
Chính điều này đã khiến người đẹp một thời mắc chứng biếng ăn, bệnh tật trầm trọng. Cô chịu hậu quả đau đớn khi phải cắt bỏ hơn nửa dạ dày và đại tràng. Thậm chí, cô còn phải đối mặt với chứng mất ngủ và trầm cảm.
Cuối cùng người chồng mà Ngũ Trí Hằng yêu thương cũng rời bỏ cô mà đi. Hiện tại, nữ người mẫu có cơ thể lão hóa như một bà lão 80, không thể di chuyển vì thể chất quá yếu ớt.