BXH sao Cbiz đầu tháng 11: Vương Nhất Bác vượt mặt Tiêu Chiến, Dương Mịch thất thế trước mỹ nhân ‘Cá mực hầm mật’

Sao quốc tế 12/11/2020 10:25

Trong bảng xếp hạng sao Hoa ngữ sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần đầu tháng 11, Vương Nhất Bác đã xuất sắc giành ngôi vương.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao châu Á sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần đầu tháng 11 (từ ngày 2/11 đến ngày 8/11). Được biết, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc trong một tuần.

Với bảng xếp hạng diễn viên nam, Vương Nhất Bác tiếp tục giữ vững ngôi vương. Được biết, đây là tuần thứ 4 liên tiếp ngôi sao “Trần Tình Lệnh” giành vị trí số 1. Trong khi đó, nam thần Tiêu Chiến ngậm ngùi đứng ở hạng 2.

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Vương Nhất Bác giữ ngôi vương liên tục 4 tuần - Ảnh: Internet

Sắp tới, hai tác phẩm truyền hình “Đấu la đại lục” (Tiêu Chiến) và “Hữu phỉ” (Vương Nhất Bác) chuẩn bị lên sóng. Một lần nữa, huynh đệ “Trần Tình Lệnh” lại cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Lý Dịch Phong vươn lên đứng ở hạng 3, đẩy La Vân Hi xuống hạng 6.

Bảng xếp hạng sức ảnh hưởng của diễn viên nam:

  1. Vương Nhất Bác
  2. Tiêu Chiến
  3. Lý Dịch Phong
  4. Chu Nhất Long
  5. Đặng Luân
  6. La Vân Hi
  7. Thành Nghị
  8. Hoàng Cảnh Du
  9. Nhậm Gia Luân
  10. Lý Hiện
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BXH diễn viên nam - Ảnh: Internet

Ở bảng nữ, Dương Tử tăng liền 4 hạng, thế chỗ Dương Mịch đứng ngôi đầu bảng nhờ liên tục xuất hiện trong các tác phẩm mới. Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh đều có dấu hiệu “giảm nhiệt” so với tuần trước, Đường Yên vươn lên vị trí thứ ba.

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BXH diễn viên nữ - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng sức ảnh hưởng của diễn viên nữ:

  1. Dương Tử
  2. Dương Mịch
  3. Đường Yên
  4. Cúc Tịnh Y
  5. Triệu Lệ Dĩnh
  6. Địch Lệ Nhiệt Ba
  7. Đàm Tùng Vận
  8. Triệu Lộ Tư
  9. Quan Hiểu Đồng
  10. Châu Vũ Đồng
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Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến Dương Mịch

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