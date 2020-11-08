Giấu kín gần 30 năm, nhan sắc xinh đẹp của con gái ‘Tôn Ngộ Không” khiến cư dân mạng ngỡ ngàng

Chương Đồng Đồng – con gái của nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng sở hữu nhan sắc xinh đẹp chẳng kém bất kỳ mỹ nhân Cbiz nào.
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Nổi tiếng với vai diễn “Tôn Ngộ Không” trong “Tây Du Ký”, Lục Tiểu Linh Đồng (Chương Kim Lai) được rất nhiều khán giả yêu mến. Thế nhưng, trái ngược với sự nổi danh của mình, ông có đời tư khá kín tiếng. Thậm chí, không nhiều người biết rằng nam diễn viên có một cô con gái “độc nhất vô nhị” giấu kín suốt gần 30 năm qua.
Được biết, Lục Tiểu Linh Đồng và bà xã Vu Hồng có một cô con gái tên Chương Đồng Đồng. Thế nhưng vì để bảo vệ ái nữ, vợ chồng “Tôn Ngộ Không” hiếm khi chia sẻ về Đồng Đồng.
Bẵng đi một thời gian, Chương Đồng Đồng đã bước sang tuổi 29 và đang định cư tại Canada. Thỉnh thoảng, cô vẫn về nước thăm bố mẹ.
Thực tế, hình ảnh trưởng thành của Chương Đồng Đồng chưa từng được người bố nổi tiếng chia sẻ. Thay vào đó, công chúng chỉ được chiêm ngưỡng dung nhan của cô nàng thông qua trang cá nhân của Quan Hiểu Đồng. Đây cũng là lần hiếm hoi hình ảnh của Đồng Đồng được tiết lộ.
Có thể nói, con gái của Lục Tiểu Linh Đồng xinh đẹp chẳng thua kém bất kỳ minh tinh Hoa ngữ nào. Đặc biệt, khi đọ sắc cùng người em thân thiết Quan Hiểu Đồng, cô không hề kém cạnh dù lớn hơn nữ diễn viên đến 7 tuổi. Ngoài ra, thần thái và khí chất của Đồng Đồng cũng nhận được nhiều lời khen từ netizen xứ Trung. Nhiều người còn cảm thấy tiếc nuối khi cô nàng không theo đuổi nghệ thuật.