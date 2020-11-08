Giấu kín gần 30 năm, nhan sắc xinh đẹp của con gái ‘Tôn Ngộ Không” khiến cư dân mạng ngỡ ngàng

Nổi tiếng với vai diễn “Tôn Ngộ Không” trong “Tây Du Ký”, Lục Tiểu Linh Đồng (Chương Kim Lai) được rất nhiều khán giả yêu mến. Thế nhưng, trái ngược với sự nổi danh của mình, ông có đời tư khá kín tiếng. Thậm chí, không nhiều người biết rằng nam diễn viên có một cô con gái “độc nhất vô nhị” giấu kín suốt gần 30 năm qua.

Bức ảnh hiếm hoi của gia đình 'Tôn Ngộ Không' - Ảnh: Internet

Được biết, Lục Tiểu Linh Đồng và bà xã Vu Hồng có một cô con gái tên Chương Đồng Đồng. Thế nhưng vì để bảo vệ ái nữ, vợ chồng “Tôn Ngộ Không” hiếm khi chia sẻ về Đồng Đồng.