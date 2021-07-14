Kiểu tóc Hime còn được biết đến là tóc công chúa Nhật Bản thường xuất hiện nhiều trên các bộ truyện tranh hay các bộ phim hoạt hình Nhật. Tạo hình kiểu tóc này dành cho các nàng công chúa xứ Phù Tang. Thời gian gần đây cũng được nhiều nữ ngôi sao Hoa ngữ tạo trend cho kiểu tóc này. Để tạo được kiểu tóc Hime thì phải cắt một phần tóc ngắn quanh tai, phần mái trước của tóc thường được cắt bằng phẳng. Phía hai bên sẽ được cắt sao cho ôm sát phía hai bên má.

Dương Mịch đã biến tấu đặc biệt mái tóc Hime kết hợp cùng bộ vest sang chảnh và có một phần nam tính trong tạo hình này. Cô nàng tiểu hoa đán này khiến các fan của mình phải “nín thở” để xem hết bộ ảnh.

Nét đẹp nam tính của tiểu hoa đán Dương Mịch. Ảnh: Internet

Thẩm Nguyệt

Cô nàng Tiểu Hi trong “Thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp” ngày nào với phong cách trong sáng, ngây ngô. Nhưng giờ đây đã lột xác thành một mỹ nữ với vẻ ngoài cuốn hút, sắc sảo. Với tạo hình tóc Hime này cô nàng sẽ tạo được nhiều sức hút với khán giả.

Vẻ đẹp quyến rũ, ma mị của Thẩm Nguyệt làm fan điêu đứng. Ảnh: Internet

Thẩm Nguyệt không còn nét ngây thơ trong sáng trong tạo hình mới. Ảnh: Internet

Dương Dung

Trong bộ phim “Chế tạo mỹ nhân” người đẹp Dương Dung hóa thân thành cô nàng Tô Y Liên vừa ngọt ngào lại mang chút nữ tính. Với kiểu tóc Hime phiên bản cổ trang Trung Quốc, Dương Dung xứng đáng nhận được điểm 10 cho tạo hình này.

Điểm 10 cho tạo hình này của Dương Dung. Ảnh: Internet

Nhân vật Tô Y Liên trong phim Chế tạo mỹ nhân. Ảnh: Internet

Cúc Tịnh Y

Quyết định sáng suốt của Cúc Tịnh Y đã làm cô trở nên dễ thương, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Khi cô nàng đã “tậu” cho mình một phiên bản tóc Hime mà ai nhìn vào cũng muốn làm theo cô.

Tịnh Y làm fan náo lạo vì độ dễ thương khi để kiểu tóc Hime. Ảnh: Internet

Gương mặt đáng yêu của Cúc Tịnh Y rất phù hợp với kiểu tóc Hime. Ảnh: Internet

Cao Viên Viên

Nói đến kiểu tóc Hime không thể không gọi ngay cái tên Cao Viên Viên. Khi cô nàng hóa thân thành này Liễu Sinh Phiêu Nhứ trong bộ phim “Thiên hạ đệ nhất”. Với tạo hình này mỹ nhân sinh năm 1979 được đánh giá là “gương mặt vàng” trong làng tóc Hime.

Cao Viên Viên trong phim Thiên Hạ Đệ Nhất. Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh

Khi tham gia show truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh cũng “đu trend” để tóc Hime khi vào vai công chúa Bách Hoa. Có thể thấy rằng kiểu tóc này vô cùng phù hợp với khuôn mặt của cô.

Tóc Hime giúp cho khuôn mặt của Dĩnh Dĩnh bầu bĩnh, đáng yêu. Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh trong một show truyền hình. Ảnh: Internet

Lưu Diệc Phi

Trùm cuối này thật sự làm cho nhiều người phải “sửng sốt” khi để tóc Hime vô cùng đặc biệt. Nữ diễn viên trong tạo hình này lạnh lùng nhưng đâu đó vẫn mang một sự cuốn hút. Danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” dành cho Lưu Diệc Phi thật sự rất xứng đáng.

Tạo hình mới của Lưu Diệc Phi sau một thời gian dài vắng bóng. Ảnh: Internet