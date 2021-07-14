Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn

Sao quốc tế 14/07/2021 11:16

Việc các sao Hoa ngữ luôn diện cho mình những bộ tóc xinh đẹp, trẻ trung, phong cách,… là điều ai cũng muốn. Dạo gần đây với trào lưu để tóc Hime phong cách Nhật Bản được nhiều người săn đón. Kiểu tóc này cũng đã tạo thành trend trong một thời gian.

Kiểu tóc Hime còn được biết đến là tóc công chúa Nhật Bản thường xuất hiện nhiều trên các bộ truyện tranh hay các bộ phim hoạt hình Nhật. Tạo hình kiểu tóc này dành cho các nàng công chúa xứ Phù Tang. Thời gian gần đây cũng được nhiều nữ ngôi sao Hoa ngữ tạo trend cho kiểu tóc này. Để tạo được kiểu tóc Hime thì phải cắt một phần tóc ngắn quanh tai, phần mái trước của tóc thường được cắt bằng phẳng. Phía hai bên sẽ được cắt sao cho ôm sát phía hai bên má.

Dương Mịch

Dương Mịch đã biến tấu đặc biệt mái tóc Hime kết hợp cùng bộ vest sang chảnh và có một phần nam tính trong tạo hình này. Cô nàng tiểu hoa đán này khiến các fan của mình phải “nín thở” để xem hết bộ ảnh.

Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 1

Dịch Mịch trong kiểu trong Hime đặc biệt. Ảnh: Internet

Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 2
Nét đẹp nam tính của tiểu hoa đán Dương Mịch. Ảnh: Internet

Thẩm Nguyệt

Cô nàng Tiểu Hi trong “Thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp” ngày nào với phong cách trong sáng, ngây ngô. Nhưng giờ đây đã lột xác thành một mỹ nữ với vẻ ngoài cuốn hút, sắc sảo. Với tạo hình tóc Hime này cô nàng sẽ tạo được nhiều sức hút với khán giả.

Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 3
Vẻ đẹp quyến rũ, ma mị của Thẩm Nguyệt làm fan điêu đứng. Ảnh: Internet
Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 4
Thẩm Nguyệt không còn nét ngây thơ trong sáng trong tạo hình mới. Ảnh: Internet

Dương Dung

Trong bộ phim “Chế tạo mỹ nhân” người đẹp Dương Dung hóa thân thành cô nàng Tô Y Liên vừa ngọt ngào lại mang chút nữ tính. Với kiểu tóc Hime phiên bản cổ trang Trung Quốc, Dương Dung xứng đáng nhận được điểm 10 cho tạo hình này.

Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 5
Điểm 10 cho tạo hình này của Dương Dung. Ảnh: Internet
Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 6
Nhân vật Tô Y Liên trong phim Chế tạo mỹ nhân. Ảnh: Internet

Cúc Tịnh Y

Quyết định sáng suốt của Cúc Tịnh Y đã làm cô trở nên dễ thương, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Khi cô nàng đã “tậu” cho mình một phiên bản tóc Hime mà ai nhìn vào cũng muốn làm theo cô.

Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 7
Tịnh Y làm fan náo lạo vì độ dễ thương khi để kiểu tóc Hime. Ảnh: Internet
Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 8
Gương mặt đáng yêu của Cúc Tịnh Y rất phù hợp với kiểu tóc Hime. Ảnh: Internet

Cao Viên Viên

Nói đến kiểu tóc Hime không thể không gọi ngay cái tên Cao Viên Viên. Khi cô nàng hóa thân thành này Liễu Sinh Phiêu Nhứ trong bộ phim “Thiên hạ đệ nhất”. Với tạo hình này mỹ nhân sinh năm 1979 được đánh giá là “gương mặt vàng” trong làng tóc Hime.

Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 9
Cao Viên Viên trong phim Thiên Hạ Đệ Nhất. Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh

Khi tham gia show truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh cũng “đu trend” để tóc Hime khi vào vai công chúa Bách Hoa. Có thể thấy rằng kiểu tóc này vô cùng phù hợp với khuôn mặt của cô.

Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 10
Tóc Hime giúp cho khuôn mặt của Dĩnh Dĩnh bầu bĩnh, đáng yêu. Ảnh: Internet
Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 11
Triệu Lệ Dĩnh trong một show truyền hình. Ảnh: Internet

Lưu Diệc Phi

Trùm cuối này thật sự làm cho nhiều người phải “sửng sốt” khi để tóc Hime vô cùng đặc biệt. Nữ diễn viên trong tạo hình này lạnh lùng nhưng đâu đó vẫn mang một sự cuốn hút. Danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” dành cho Lưu Diệc Phi thật sự rất xứng đáng.

Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 12
Tạo hình mới của Lưu Diệc Phi sau một thời gian dài vắng bóng. Ảnh: Internet
Tiểu hoa đán Cbiz tạo trend thành công kiểu tóc Hime, trùm cuối 'comeback' cực đỉnh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 13
Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi. Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Dương Mịch diễn viên Lưu Diệc Phi mỹ nhân Cbiz

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