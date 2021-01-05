Loạt ảnh bóc trần nhan sắc thật khiến mỹ nhân Hoa ngữ chỉ muốn chôn vùi, nhìn đến ảnh cuối mà giật mình

Sao quốc tế 05/01/2021 16:23

Dù là những mỹ nhân Hoa ngữ hàng đầu Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lâm Tâm Như, Dương Tử… đều từng bị ống kính báo giới “dìm hàng” không thương tiếc.

Những bức ảnh chụp lén bởi “người qua đường” hay chưa qua chỉnh sửa chính là nỗi ám ảnh lớn nhất với các ngôi sao. Thậm chí, những mỹ nhân Hoa ngữ nổi tiếng với nhan sắc cực phẩm như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Lâm Tâm Như… cũng phải e dè.

my nhan hoa ngu 1

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba và khoảnh khắc già nua, kém sắc qua ống kính của phóng viên - Ảnh: Internet

my nhan hoa ngu 2

Dấu hiệu lão hóa rõ nét trên gương mặt của Dương Mịch khiến nhiều người thất vọng, bởi cô nàng thường được xem là ‘mỹ nhân không tuổi’ của Cbiz - Ảnh: Internet

my nhan hoa ngu 3

Bức ảnh Châu Tấn để lộ da sần sùi từng một thời gây bão dư luận và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

my nhan hoa ngu 4

Nữ diễn viên ‘Cá mực hầm mật’ Dương Tử bị bóc mẽ nhan sắc thật qua bức ảnh chưa chỉnh sửa - Ảnh: Internet

my nhan hoa ngu 5

‘Thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi gây sốc visual khi xuất hiện tại sự kiện tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh ‘Hoa Mộc Lan’. Theo đó, nữ diễn viên để lộ toàn bộ khuyết điểm nhan sắc trước ống kính phóng viên quốc tế - Ảnh: Internet

my nhan hoa ngu 7

Tống Thiến để lộ vóc dáng kém thon gọn khi hóa thân thành ‘nữ thần Kim Ưng’ - Ảnh: Internet

Loạt ảnh bóc trần nhan sắc thật khiến mỹ nhân Hoa ngữ chỉ muốn chôn vùi, nhìn đến ảnh cuối mà giật mình - Ảnh 7
Đây là bức ảnh mà Lâm Tâm Như chỉ muốn chôn vùi và được xem là khoảnh khắc ‘xấu để đời’ của bà xã Hoắc Kiến Hoa. Cũng vì khoảnh khắc này mà nàng ‘Hạ Tử Vy’ bị vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Luôn được biết đến với hình ảnh hoàn hảo nhất nhưng nhiều mỹ nhân Hoa ngữ vẫn bị "dìm hàng" không thương tiếc. Có thể nói, những khoảnh khắc trên thực sự khiến dàn người đẹp Cbiz chỉ muốn chôn vùi.

Từ khóa:   Lâm Tâm Như Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử

TIN LIÊN QUAN

Ảnh tạp chí mới của Rosé (BLACKPINK) thành chủ đề nóng: Chỉ 3 tấm show trọn combo mặt xinh, thần thái đỉnh, body sexy hút mắt

Ảnh tạp chí mới của Rosé (BLACKPINK) thành chủ đề nóng: Chỉ 3 tấm show trọn combo mặt xinh, thần thái đỉnh, body sexy hút mắt

Hyun Bin - Son Ye Jin hẹn hò, Dispatch khẳng định: 'Lần này là thật đấy'

Hyun Bin - Son Ye Jin hẹn hò, Dispatch khẳng định: 'Lần này là thật đấy'

Nữ streamer xinh đẹp để lộ thu nhập hơn 4 tỷ đồng/tháng ngay trên sóng livestream, cộng đồng mạng sửng sốt!

Nữ streamer xinh đẹp để lộ thu nhập hơn 4 tỷ đồng/tháng ngay trên sóng livestream, cộng đồng mạng sửng sốt!

Taeyeon (SNSD) hẹn hò với Ravi (VIXX)

Taeyeon (SNSD) hẹn hò với Ravi (VIXX)

Chiều con gái như Lâm Tâm Như: Ăn vi cá bằng bát vàng, tặng túi xách 350 triệu, gia tài nữ trang lên đến 300 tỷ đồng

Chiều con gái như Lâm Tâm Như: Ăn vi cá bằng bát vàng, tặng túi xách 350 triệu, gia tài nữ trang lên đến 300 tỷ đồng

Từng cởi áo khoe thân, nữ streamer bị nghi ngờ tạo chiêu trò câu view khi livestream

Từng cởi áo khoe thân, nữ streamer bị nghi ngờ tạo chiêu trò câu view khi livestream

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục