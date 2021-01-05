Loạt ảnh bóc trần nhan sắc thật khiến mỹ nhân Hoa ngữ chỉ muốn chôn vùi, nhìn đến ảnh cuối mà giật mình

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba và khoảnh khắc già nua, kém sắc qua ống kính của phóng viên - Ảnh: Internet

Những bức ảnh chụp lén bởi “người qua đường” hay chưa qua chỉnh sửa chính là nỗi ám ảnh lớn nhất với các ngôi sao. Thậm chí, những mỹ nhân Hoa ngữ nổi tiếng với nhan sắc cực phẩm như Địch Lệ Nhiệt Ba , Dương Tử , Lâm Tâm Như … cũng phải e dè.

Bức ảnh Châu Tấn để lộ da sần sùi từng một thời gây bão dư luận và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Dấu hiệu lão hóa rõ nét trên gương mặt của Dương Mịch khiến nhiều người thất vọng, bởi cô nàng thường được xem là ‘mỹ nhân không tuổi’ của Cbiz - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên ‘Cá mực hầm mật’ Dương Tử bị bóc mẽ nhan sắc thật qua bức ảnh chưa chỉnh sửa - Ảnh: Internet

‘Thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi gây sốc visual khi xuất hiện tại sự kiện tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh ‘Hoa Mộc Lan’. Theo đó, nữ diễn viên để lộ toàn bộ khuyết điểm nhan sắc trước ống kính phóng viên quốc tế - Ảnh: Internet

Tống Thiến để lộ vóc dáng kém thon gọn khi hóa thân thành ‘nữ thần Kim Ưng’ - Ảnh: Internet

Đây là bức ảnh mà Lâm Tâm Như chỉ muốn chôn vùi và được xem là khoảnh khắc ‘xấu để đời’ của bà xã Hoắc Kiến Hoa. Cũng vì khoảnh khắc này mà nàng ‘Hạ Tử Vy’ bị vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Luôn được biết đến với hình ảnh hoàn hảo nhất nhưng nhiều mỹ nhân Hoa ngữ vẫn bị "dìm hàng" không thương tiếc. Có thể nói, những khoảnh khắc trên thực sự khiến dàn người đẹp Cbiz chỉ muốn chôn vùi.