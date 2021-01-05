Loạt ảnh bóc trần nhan sắc thật khiến mỹ nhân Hoa ngữ chỉ muốn chôn vùi, nhìn đến ảnh cuối mà giật mình

Dù là những mỹ nhân Hoa ngữ hàng đầu Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lâm Tâm Như, Dương Tử… đều từng bị ống kính báo giới “dìm hàng” không thương tiếc.
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Những bức ảnh chụp lén bởi “người qua đường” hay chưa qua chỉnh sửa chính là nỗi ám ảnh lớn nhất với các ngôi sao. Thậm chí, những mỹ nhân Hoa ngữ nổi tiếng với nhan sắc cực phẩm như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Lâm Tâm Như… cũng phải e dè.
Luôn được biết đến với hình ảnh hoàn hảo nhất nhưng nhiều mỹ nhân Hoa ngữ vẫn bị "dìm hàng" không thương tiếc. Có thể nói, những khoảnh khắc trên thực sự khiến dàn người đẹp Cbiz chỉ muốn chôn vùi.