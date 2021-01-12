Mỹ nhân Hoa ngữ bán dâm nghìn đô: Người tù tội, kẻ nỗ lực làm lại cuộc đời

Sao quốc tế 12/01/2021 17:28

Nhiều mỹ nhân Hoa ngữ nổi tiếng như Thái Thiếu Phân, Quách Mỹ Mỹ… từng bị dư luận quay lưng sau khi báo chí phanh phui việc từng bán dâm.

Xuất thân là người mẫu, diễn viên… có tiếng trong giới giải trí nhưng những mỹ nhân Hoa ngữ này vẫn tham gia bán dâm với những lý do riêng.

Thái Thiếu Phân

Nổi tiếng trong nhiều bộ phim TVB, Thái Thiếu Phân có sự nghiệp vô cùng thành công và được nhiều khán giả yêu mến. Thế nhưng, cô lại có cuộc sống gia đình không mấy êm đềm.

Sau khi giành được vị trí Á hậu trong cuộc thi Hoa Hậu Hong Kong, Thái Thiếu Phân bắt đầu bước chân vào showbiz và cật lực lao động để kiếm tiền trả nợ cờ bạc cho mẹ.

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Thái Thiếu Phân từng có quá khứ cơ cực - Ảnh: Internet

Để có thể trả hết số nợ khổng lồ của gia đình, Thái Thiếu Phân đã “bán thân” cho tỷ phú Lưu Loan Hùng với số tiền lên đến 10 triệu HKD (gần 30 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi quá khứ của người đẹp bị phanh phui, cô đã bị khán giả quay lưng.

Dẫu vậy, Thái Thiếu Phân vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết mình cho nghệ thuật và dần được khán giả đón nhận trở lại. Để thoát khỏi người mẹ cờ bạc, nữ diễn viên buộc phải mở họp báo tuyên bố cắt đứt mối quan hệ mẹ con.

Quách Mỹ Mỹ

Mỹ nhân sinh năm 1991 bước vào làng giải trí xứ Trung với vai trò người mẫu và diễn viên. Năm 2004, Quách Mỹ Mỹ bị bắt vì tội tổ chức đánh bạc, bán dâm chuyên nghiệp và bị tuyên 5 năm tù.

Tại tòa án, Quách Mỹ Mỹ cho biết mức giá bán dâm của mình chưa bao giờ dưới 100 nghìn Nhân dân tệ (khoảng 340 triệu đồng).

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Người đẹp Quách Mỹ Mỹ - Ảnh: Internet

Lưu Kiều An

Nữ diễn viên Lưu Kiều An từng khiến dư luận dậy sóng khi đoạn clip công khai ngã giá của cô và một đại gia bị rò rỉ trên mạng xã hội. Theo đó, Lưu Kiều An nhận qua đêm với giá 70 nghìn HKD (khoảng 200 triệu đồng).

Ngay sau đó, Lưu Kiều An đã bị công an điều tra và bị tuyên nửa năm tù giam, 2 năm tù treo vì là một trong những kẻ chủ mưu, đứng đầu đường dây bán dâm xuyên quốc gia.

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Lưu Kiều An là 'tú bà' của đường dây bán dâm - Ảnh: Internet

Theo những nạn nhân trong đường dây của Lưu Kiều An, các cô gái còn bị dọa tung ảnh “nóng” nếu không chịu tiếp khách. Sau scandal này, sự nghiệp của Lưu Kiều An cũng tan theo mây khói.

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Từ khóa:   Thái Thiếu Phân Quách Mỹ Mỹ cuộc sống sao Hoa ngữ

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