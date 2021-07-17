Lisa - Blackpink chỉ nói 9 giây trong video quảng cáo cho Vivo đã liên tục lọt top trending trên các trang lớn của cộng đồng Trung Quốc

Sao quốc tế 17/07/2021 09:37

Mới đây, dân mạng truyền nhau chia sẻ đoạn video Lisa (Blackpink) làm thương hiệu đại sứ cho một hãng điện thoại smartphone. Ngay lập tức đoạn video đã lọt top trending trên các diễn đàn Trung Quốc.

Hầu hết, các thành viên của nhóm nhạc Blackpink đều là những đại sứ của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Gucci, Channel, MAC,… Cô nàng Lisa hiện tại đang là đại diện cho nhãn hàng điện thoại Vivo của Trung Quốc. Với sức nóng và cái tên Lisa được phủ rộng ra toàn thế giới thì khi cô được mời làm đại diện cho thương hiệu nào đó. Thì chắc chắn nhãn hàng đó sẽ bán rất chạy và lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất trong một thời gian dài. Điều này có thể thấy rằng, cái tên Lisa (Blackpink) bản chất đã là một thương hiệu “Real”.

Lisa - Blackpink chỉ nói 9 giây trong video quảng cáo cho Vivo đã liên tục lọt top trending trên các trang lớn của cộng đồng Trung Quốc - Ảnh 1
Nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop Blackpink. Ảnh: Internet
Lisa - Blackpink chỉ nói 9 giây trong video quảng cáo cho Vivo đã liên tục lọt top trending trên các trang lớn của cộng đồng Trung Quốc - Ảnh 2
Lisa (Blackpink) trở thành đại sứ thương hiệu của hãng điện thoại. Ảnh: Internet

Sau vài tiếng nhãn hàng điện thoại đăng tải đoạn video của Lisa lên Weibo. Ngay lập tức đã thu về hơn 600k lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ. Không chỉ vậy, hagtag Lisa và Vivo 10 cũng được các fan của cô nàng đẩy lên và lọt top trending.  Điều này đã minh chứng được sự ảnh hưởng của cô nàng em út Lisa đến cộng đồng mạng Trung Quốc như thế nào.

Lisa - Blackpink chỉ nói 9 giây trong video quảng cáo cho Vivo đã liên tục lọt top trending trên các trang lớn của cộng đồng Trung Quốc - Ảnh 3

Lisa đã từng là gương mặt đại diện cho hãng này và bây giờ cô tiếp tục làm đại diện cho nhãn hàng Smartphone. Ảnh: Internet

Lisa - Blackpink chỉ nói 9 giây trong video quảng cáo cho Vivo đã liên tục lọt top trending trên các trang lớn của cộng đồng Trung Quốc - Ảnh 4

Chỉ nói trong vòng 9 giây Lisa để PR sản phẩm đã lọt top trending trên weibo. Ảnh: Internet

Lisa - Blackpink chỉ nói 9 giây trong video quảng cáo cho Vivo đã liên tục lọt top trending trên các trang lớn của cộng đồng Trung Quốc - Ảnh 5
Chỉ trong vài giờ cô nàng Lisa đã được fan đẩy lên và lot top trending. Ảnh: Internet

Với độ nổi tiếng của cô nàng thì thương hiệu nào mời cô làm nhà đại sứ thì y như rằng thương hiệu vớt phải một “con cá lớn”. Hình ảnh và độ phủ sóng của cô đều được các fan chia sẻ rầm rộ trên những phương tiện khác như: Facebook, Youtube, ….

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Lisa luôn là cái tên “hot search” nhất trong cộng đồng mạng Hàn Quốc và Thế giới. Ở Việt Nam cô nàng cũng thu hút được nhiều lượng fan đông đảo.

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Từ khóa:   Lisa (BLACKPINK) Lisa BLACKPINK

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