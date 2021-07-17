Lisa - Blackpink chỉ nói 9 giây trong video quảng cáo cho Vivo đã liên tục lọt top trending trên các trang lớn của cộng đồng Trung Quốc

Hầu hết, các thành viên của nhóm nhạc Blackpink đều là những đại sứ của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Gucci, Channel, MAC,… Cô nàng Lisa hiện tại đang là đại diện cho nhãn hàng điện thoại Vivo của Trung Quốc. Với sức nóng và cái tên Lisa được phủ rộng ra toàn thế giới thì khi cô được mời làm đại diện cho thương hiệu nào đó. Thì chắc chắn nhãn hàng đó sẽ bán rất chạy và lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất trong một thời gian dài. Điều này có thể thấy rằng, cái tên Lisa (Blackpink) bản chất đã là một thương hiệu “Real”.

Nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop Blackpink. Ảnh: Internet

Lisa (Blackpink) trở thành đại sứ thương hiệu của hãng điện thoại. Ảnh: Internet

Sau vài tiếng nhãn hàng điện thoại đăng tải đoạn video của Lisa lên Weibo. Ngay lập tức đã thu về hơn 600k lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ. Không chỉ vậy, hagtag Lisa và Vivo 10 cũng được các fan của cô nàng đẩy lên và lọt top trending. Điều này đã minh chứng được sự ảnh hưởng của cô nàng em út Lisa đến cộng đồng mạng Trung Quốc như thế nào.