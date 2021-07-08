Top 5 nữ thần Kpop có đôi môi đẹp nũng nịu, Blackpink có tận 2 thành viên

Với đôi môi tam giác trứ danh cùng nước da trắng hồng, Jennie không ngần ngại thử dòng son nude bóng, loại son dễ khiến các cô gái trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống. Khác với số đông, Jennie rất hợp trong màu son này, kết hợp cùng lối makeup tự nhiên, nữ idol trông vô cùng xinh đẹp và thời thượng.

Ngoài Jennie ra thì Jisoo cũng là người “có tình yêu” với dòng son nude siêu bóng, chị cả Blackpink trở nên ngọt ngào hết biết với tông màu hồng cam, đôi môi trái tim xinh xắn của Jisoo chính là yếu tố làm nổi bật tất cả.

Jisoo 'cân' đẹp màu son bợt nhất này - Ảnh: Internet

Mina (Twice)

Nữ idol của Twice luôn được khen là có gương mặt đẹp hài hòa, đặc biệt đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng của cô chính là niềm mơ ước của nhiều fan girl. Vì sở hữu đôi môi “đẹp tuyệt đối” như vậy nên Mina không bao giờ khó khăn trong việc lựa chọn màu son sao cho phù hợp, ta có thể dễ dàng bắt gặp nữ idol diện màu son hồng cánh sen bị nhiều người né tránh như tấm hình bên dưới.

Mina diện 'màu son ai cũng xa lánh' nhưng vẫn tạo nên visual đỉnh cao - Ảnh: Internet

Nancy (Momoland)

Không chỉ có đôi môi mà tất cả những chi tiết trên khuôn mặt của Nancy đều đẹp, cô nàng được bình chọn là idol lai xinh nhất Kpop. Gương mặt không có khuyết điểm đã giúp cô nàng luôn nổi bật ngay cả khi diện màu son hồng tím. Cũng đúng khi nhiều cư dân mạng cho rằng nếu không phải Nancy thì người khác sẽ trở thành thảm họa với màu son này.

Idol lai xinh nhất Kpop diện màu son hồng tím 'khó nhằn' - Ảnh : Internet

Seulgi (Red Velvet)

Màu son trầm luôn nằm trong danh sách những màu son khó đánh nhất nhưng với đôi môi trái tim gợi cảm của Seulgi thì không. Khi diện son trầm đậm, nữ idol mang đến hình ảnh vừa quyến rũ gợi cảm, vừa mong manh cuốn hút. Màu son này dường như sinh ra để kết hợp với đôi mắt một mí đặc trưng của Seulgi, tạo nên phong thái cá tính, sắc lạnh đặc biệt cho cô nàng.