Rosé (BLACKPINK) bị netizen phàn nàn vì 'tạo dáng sỗ sàng', thích mốt lộ 'đồ bảo hộ' và khoe da thịt trong mọi hoàn cảnh

Sao quốc tế 05/07/2021 16:42

Tuy trước nay Rosé chưa bao giờ tuyên bố mình thích concept dễ thương, kín đáo nhưng gần đây, khi nữ thần thượng liên tục tạo các dáng táo bạo ".khiến cư dân mạng "nóng mắt.

Nhóm nhạc BLACKPINK hiện tại là một trong những girl group hàng đầu K-pop và có độ nổi tiếng nhất định trong thị trường âm nhạc quốc tế. Vì vậy, các thành viên trong nhóm mỗi khi có động thái gì đều bị soi đến từng chân tơ kẽ tóc.

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Rosé có mọt vóc dáng đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Trong BLACKPINK, Rosé là thành viên phụ trách hát chính. Tuy vậy, cô nàng còn được biết đến như một nữ thần tượng có thân hình đẹp chuẩn Hàn với vòng eo siêu nhỏ, chân và đùi thon gọn cùng làn da trắng nõn nà.

Kể từ khi ra mắt, Rosé đã sớm định hình được phong cách thời trang của mình theo lối trẻ trung, hiện đại và nữ tính. Tuy style của cô không quá đáng yêu nhưng nữ thần tượng cũng chưa từng lên tiếng sẽ theo đuổi concept sexy hay khoe quá nhiều da thịt.

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Nữ thần tượng luôn khoe đôi chân dài của mình ở nhiều outfit khác nhau - Ảnh: Weibo
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Thậm chí nhiều dáng ảnh được cho là hơi quá đà - Ảnh: Instagram nhân vật

Tuy nhiên, gần đây, fan hâm mộ phát hiện Rosé đã thay đổi. Lướt một vòng Instagram cá nhân của cô nàng, công chúng có thể dễ dàng nhận ra "giọng ca chính nhà hắc hường" đã trưởng thành nhiều hơn trong phong cách ăn mặc nhưng là về hướng sexy và quyến rũ. Bên cạnh đó, cách tạo dáng và biểu cảm gương mặt của cô cũng là những đề tài thu hút nhiều người quan tâm.

Trong album solo On The Ground của mình, nữ thần tượng đã tham gia buổi 1 buổi chụp ảnh mà cô đã diện trang phục dễ gây hiểu lầm rằng không mặc quần. Vì chiếc áo vừa dài vừa rộng cùng những cách tạo dáng nhằm khoe khéo đôi chân dài cộng với cả góc chụp khiến chiếc quần đùi của Rosé gần như vô hình.

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Rosé sexy trong buổi photoshoot cho album solo đầu tay của mình - Ảnh: Internet

Rosé còn là một fan cuồng của chân váy ngắn. Mỗi khi cô diện chân váy, người hâm mộ lại có dịp khen ngợi đôi chân thon dài của cô. Bởi vậy, nữ thần tượng luôn ưa chuộng cách tạo dáng bắt chéo chân làm hiệu ứng khiến chân càng dài hơn. Nhưng dù cho đã mặc quần bảo hộ bên trong, nhiều người vẫn nhận xét việc để lộ quần bảo hộ là quá phản cảm và không an toàn.

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Dù mặc váy ngắn cỡ nào, nữ thần tượng cũng sẽ tạo dáng chéo chân để tạo hiệu ứng chân dài gấp đôi - Ảnh: Instagram nhân vật
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Bởi vậy, nhiều lần Rosé bị fan la ó vì để lộ quần bảo hộ khi chụp ảnh vì tạo dáng quá đà - Ảnh: Internet

Nữ thần tượng còn hay zoom cận cảnh vào chân và mông của mình mỗi khi chụp look book nữa. Để lợi thế cơ thể của mình được tận dụng tối đa trên những shoot hình, Rosé luôn kết hợp giữ góc chụp và cách tạo dáng nhằm giúp mông và đùi cô được chú ý hết cỡ.

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Ở nhiều shoot ảnh, Rosé khoe trọn đùi và mông của mình - Ảnh: Internet
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Thậm chí cô còn zoom thẳng vào đùi của mình - Ảnh: Instagram nhân vật

Nhiều người nhận xét Rosé giờ đây giống như một nàng mẫu sexy hơn là idol, nhất là trong bức ảnh cô nàng dự lễ khai trương cửa hàng mới của thương hiệu Saint Laurent tại Seoul, Hàn Quốc. Trong bức ảnh, cô diện tất lưới cùng cách tạo dáng khoe trọn từ hông, đùi đến độ dài chân.

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Đây là bức ảnh mà nhiều người nhận xét Rosé trông như người mẫu tất lưới - Ảnh: Instagram nhân vật
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Một tư thế gây khó hiểu khác khi chụp ảnh của Rosé - Ảnh: Internet

Một trong những lần khác, Rosé bị phàn nàn là do bức ảnh thả dáng trên giường của cô. Netizen nhận định vừa kỳ dị vừa phản cảm. "Tôi chưa thấy idol nào dám tạo dáng sỗ sàng như vậy cả" - một netizen nhận định.

Trên Instagram cảu mình, nữ idol còn thường xuyên khoe da thịt "trá hình" thông qua việc khoe bộ nail mới. Dùng chân và đùi làm background cho bộ móng mới, Rosé khiến fan khó hiểu và thắc mắc liệu cô không thể khoe móng tay đơn giản như các thành viên cùng nhóm hay sao?

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Tuy chỉ khoe bộ nail mới làm, nữ thần tượng vẫn phải kéo váy lên để lộ đùi - Ảnh: Instagram nhân vật
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Trong khi các thành viên cùng nhóm có cách khoe móng tay bình thường và không hề nhạy cảm - Ảnh: Instgram nhân vật

Một số nhận định của dân tình:

- Ngày càng phản cảm, kém đẹp chứ chả thấy sexy chút nào.

- Vẫn biết Rosé là đại sứ của Saint Laurent mà hãng vốn theo đuổi hình ảnh gợi cảm nhưng cô ấy hơi quá đà rồi.

- Hết chụp ảnh khoe đùi khoe mông, đến chụp móng tay cũng phải zoom sát vào đùi, quá phản cảm.

- Cố gồng mình cho sexy nhưng vẫn không sexy nổi.

- Giả tạo.

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Từ khóa:   Rosé nhan sắc Rosé Rosé BLACKPINK

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