Thành Long với cảnh nóng khiến ông 'ghét cay ghét đắng' khi nhắc đến nhưng vẫn cuồng nhiệt đóng tiếp ở các phim sau

Thành Long là một tượng đài của làng giải trí Hoa ngữ và cả trên thế giới nhưng, ông lại là một ngôi sao rất ghét các cảnh nóng mà mình đã từng đóng. Tuy nhiên những cảnh nóng của Thành Long lại khá mạnh bạo trái với suy nghĩ của nhiều người.
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Là một diễn viên gạo côi chuyên trị những vai diễn đậm chất võ thuật, Thành Long từng thẳng thắn tuyên bố phim của mình sẽ không có những chi tiết quá bạo lực hay hài tục tĩu. Tuy nhiên, ông không nói gì về cảnh nóng bởi vì thật ra cảnh nóng của Thành Long trên phim là rất nhiều.
Vào năm 1975, khi Thành Long vẫn là một cậu thanh niên mới lớn vừa tròn 21 tuổi, ông đã có phân cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp trong phim Hoa Phi Mãn Thành Xuân (All in the Family). Theo chi sẻ của Thành Long, lúc này ông còn trẻ và cần tiền nên mới dám đóng phân đoạn "hở thịt" trên. Thậm chí, tên ông còn bị viết sai chính tả trên poster, khiến nhiều người nghi hoặc liệu Thành Long và diễn viên trong phim liệu có cùng một người.
Tuy hiện tại là ngôi sao võ thuật người người kính nển nhưng trong bộ phim Hoa Phi Mãn Thành Xuân, ông chỉ xuất hiện ở phút thứ... 60 của bộ phim. Phân đoạn này là cảnh ông "thân mật" cùng bạn diễn nữ. Cả hai đang cùng nhau vụng trộm trong phòng kín, thế nhưng lại không biết mình đang bị rình bên ngoài. Có thể thấy lúc này, Thành Long vẫn còn rất "thanh xuân", vừa điển trai vừa có thân hình bắt mắt.
Mãi về sau ông cũng không nhắc đến bộ phim trên một lần nào nữa những vẫn tiếp tục đóng cảnh nóng. Khi phim điện ảnh 1911 ra mắt vào năm 2011, lúc này nam diễn viên đã 55 tuổi, ông có một phân cảnh cần đụng chạm da thịt cùng minh tinh Lý Băng BĂng. Nhưng khi ra rạp, phân đoạn này đã bị cắt xén vì Thành Long cảm thấy nó quá nhạy cảm và "nhức mắt".
Bên cạnh đó, vào năm 1992, trong phim Song Long Hội, Thành Long cũng có một cảnh nóng khá nhiệt huyết cùng với nữ diễn viên Lợi Trí - vợ của Lý Liên Kiệt. Bởi vì phân đoạn quá sức chân thật cùng phản ứng hóa học của cặp đôi trong phim, đã có nhiều đồn đoán về việc 2 người "phim giả tình thật".
Lúc đó, Thành Long chia sẻ: “Rất muốn trở thành người quan trọng với cô ấy. Khi đóng cảnh bị cô ấy mê hoặc, tôi cũng giống như nhân vật trong phim - thực sự không còn tỉnh táo trước Lợi Trí”.
Ngoài ra, cảnh nóng này còn từng khiến một giám đốc nhà đài ở Iran bị sa thải do không chịu cắt đi, khiến phim vi phạm thuần phong mỹ tục tại nước này.
Ngoài những bộ phim trên, Thành Long còn có những cảnh "mát mẻ" khá hài hước khi lộ da thịt trong các bộ phim: Project A (1983), Police Story (1985), Police Story 4: First Strike (1996), The Accidental Spy (2001).