Thành Long với cảnh nóng khiến ông 'ghét cay ghét đắng' khi nhắc đến nhưng vẫn cuồng nhiệt đóng tiếp ở các phim sau

Là một diễn viên gạo côi chuyên trị những vai diễn đậm chất võ thuật, Thành Long từng thẳng thắn tuyên bố phim của mình sẽ không có những chi tiết quá bạo lực hay hài tục tĩu. Tuy nhiên, ông không nói gì về cảnh nóng bởi vì thật ra cảnh nóng của Thành Long trên phim là rất nhiều.

Thành Long là ngôi sao gạo côi của nền điện ảnh thế giới - Ảnh: Internet

Vào năm 1975, khi Thành Long vẫn là một cậu thanh niên mới lớn vừa tròn 21 tuổi, ông đã có phân cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp trong phim Hoa Phi Mãn Thành Xuân (All in the Family). Theo chi sẻ của Thành Long, lúc này ông còn trẻ và cần tiền nên mới dám đóng phân đoạn "hở thịt" trên. Thậm chí, tên ông còn bị viết sai chính tả trên poster, khiến nhiều người nghi hoặc liệu Thành Long và diễn viên trong phim liệu có cùng một người.