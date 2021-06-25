Cụ thể, Britney cho biết, trong hơn 13 năm được "giám hộ" bởi bố ruột, cô đã gặp phải nhiều vấn đề tâm lý khác nhau trong khi liên tục nói với mọi người rằng mình vẫn ổn. Cô bị bó buộc vào ekip làm việc 10 tiếng 1 ngày không ngừng nghỉ, trong suốt thời gian cô ở trung tâm phục hồi đã phải uống nhiều loại thuốc khiến tâm trí cô luôn không minh mẫn chỉ vì cô từ chối một động tác nhảy khi đi tour.

Sau 13 năm ròng bị bố đẻ kiểm soát và bóc lột dưới cái mác "giám hộ", Britney Spears cuối cùng cũng có cơ hội giải thoát mình khỏi cuộc sống "nô lệ" tại phiên tòa sáng 24/6 vừa rồi. Hàng triệu người khắp nơi trên thế giới đã lên tiếng ủng hộ cô trong cuộc chiến vì sự tự do, hashtag #FreeBritney cũng một lần nữa lọt top trending trên toàn cầu.

"Tại sao tôi lại bị bố ruột và những người trong quyền bảo hộ này đe dọa? Họ xem tôi như nô lệ, và họ trừng phạt tôi. Tôi cảm thấy như tôi đã chết, lời nói của tôi không có giá trị, cứ như họ chưa từng làm gì tôi, còn toà thì nghĩ tôi đang nói dối. Tôi lặp đi lặp lại vì tôi muốn toà lắng nghe vì tôi muốn được lắng nghe. Tôi muốn toà hiểu mức độ nghiêm trọng của những tổn thương mà họ đã gây ra cho tôi" - Britney nói trong phiên tòa vừa qua.

Trong thời gian dài, nữ ca sĩ Britney không thể ngủ, ăn hay làm nhiều việc mà cần có quyền riêng tư vì luôn có người sát cạnh cô 24/7 ngay cả lúc cô thay quần áo và đi vệ sinh. Thậm chí, con trai cô còn bị lạm dụng và cô bị cấm gặp các con cùng bạn trai trong một thời gian dài. Cô còn bị ép đặt vòng tránh thai để không thể mang bầu thêm nữa.

Ngay sau khi nữ ca sĩ lên tiếng đòi lại quyền tự do cho mình, nhiều ngôi sao đã lên tiếng mong muốn công lý được thực thi và Britney có thể sống một cuộc đời mà cô ấy mong muốn.

Tại Hollywood

Ngôi sao truyền hình Meghan McCain viết trên Twitter của mình: "Britney không phải là một người đáng bị đối xử như vậy. Những kẻ cô lập, khống chế việc sinh con hay ép người khác làm việc trong điều kiện không dành cho con người đều nên bị bỏ tù".

Dòng chia sẻ của nữ ca sĩ Halsey - Ảnh: Chụp màn hình

Halsey chia sẻ sau khi theo dõi phiên tòa của Britney Spears: "Tôi cầu mong Britney sẽ có thể được sống một cuộc đời tự do, cô ấy xứng đáng có được nó sau tất cả những gì đã xảy ra. Sự can đảm của Britney khi nói ra tất cả và ngày hôm nay thật đáng ngưỡng mộ".

Diễn viên Rose McGowan bày tỏ: "Britney Spears có quyền tức giận. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi cuộc đời mình bị đánh cắp, mổ xẻ, chế giễu? Tôi cầu mong cô ấy có thể được sống cuộc sống mà mình muốn. Hãy dừng lại tất cả những việc khống chế phụ nữ. Tự do cho Britney". Giọng hát Diva Miriah Carey viết ngắn gọn: "Chúng tôi yêu em rất nhiều, mạnh mẽ lên Britney!"



Mariah Carey cũng lên tiếng ủng hộ đông nghiệp - Ảnh: Internet

Trong khi đó, bạn trai cũ của Britney - Justin Timberlake và vợ gửi những lời ủng hộ đến cho nữ ca sĩ trong cuộc chiến này: "Tôi và Jess xin gửi những yêu thương và sự ủng hộ tuyệt đối tới Britney trong quãng thời gian này. Chúng tôi hy vọng tòa án và gia đình cô ấy làm rõ mọi chuyện, để Britney được sống theo cách mình mong muốn. Không ai đáng bị giam giữ một cách cưỡng ép hoặc phải xin phép để tiếp cận những thứ họ đã làm việc rất vất vả để có được.

Sau những gì chúng ta thấy ngày hôm nay, tất cả chúng ta nên ủng hộ Britney vào lúc này. Bất kể quá khứ của chúng tôi, tốt hay xấu, và bất kể nó đã xảy ra bao lâu ... tất cả những gì đang xảy ra với cô ấy là không đúng. Không một người phụ nữ nào bị ngăn cấm đưa ra các quyết định về cơ thể của cô ấy".

Justin Timberlake cũng mong muốn người yêu cũ có thể sống một cuộc đời tự do xứng đáng thuộc vè cô ấy - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều nghệ sĩ như Carol J, Sarah Jessica Parker và Andy Cohen, Kat Dennings, Anne-Marie,… lên tiếng ủng hộ đã chọn ủng hộ hashtag #FreeBritney, tên của phong trào được tạo ra bởi những người hâm mộ Britney yêu cầu trả lại tự do cho nữ ca sĩ.

Tại Việt Nam

Tuy cách xa nhau đến nửa vòng trái đất, nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam cũng ủng hộ Britney Spears dành lại tự do cho mình. Dàn sao Vbiz cùng nhau lên tiếng chia sẻ cảm xúc và không khỏi bàng hoàng trước những lời chia sẻ đầy xót xa của "công chúa nhạc Pop" Britney Spears.

Trên trang cá nhân của mình, Hari Won chia sẻ: "Hãy để cho cô ấy tự quyết định cuộc sống của mình. Đừng ép đi diễn, đừng ép kiếm tiền, đừng giữ tiền của cô ấy. Hãy cho cô ấy tự do".

Hari Won ủng hộ Britney từ nửa vòng trái đất - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ ca sĩ Bảo Thy đã đăng tải dòng trạng thái tương đối dài chia sẻ cảm xúc sau khi đọc tin tức về Britney Spears. Cô cho biết Britney từng là hình mẫu lý tưởng của hàng triệu cô gái trên toàn thế giới, trong đó có cô. Nên khi biết được sự thật gây sốc về gia đình của Britney, cô có một cảm xúc vô cùng khó chịu. Cô mong muốn Britney được tự do sống cuộc đời mình muốn thay vì bọ bốc lột và sống cuộc đời "nô lệ".

Ca sĩ Bảo Thy gửi một bức tâm thư dài mong muốn sựu tự do cho thần tượng của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Không chia sẻ quá nhiều nhưng Cara và Phùng Khánh Linh đều có những hành động công khai ủng hộ Britney Spears. Theo đó, Cara viết trên trang cá nhân "I love u" (Tôi yêu bạn) và "thả tim" cho nữ ca sĩ. Phùng Khánh Linh lại thể hiện sự đau lòng trước sự việc của Britney Spears kèm theo hashtag #FreeBritney. Bên cạnh đó còn có những nghệ sĩ và người nổi tiếng khác tại Việt Nam mong muốn Britney có thể tháng trong cuộc chiến này như Producer Aiden Nguyễn, ca sĩ Orange, ca sĩ Thanh Duy,...

Phùng Khánh Linh cũng không đứng ngoài cuộc - Ảnh: Chụp màn hình

Thanh Duy cũng ủng hộ Britney - Ảnh: Chụp màn hình

Ông bầu Vũ Khắc Tiệp... - Ảnh: Chụp màn hình

MC Ngọc Trai cũng nhiều sao Vbiz đều xót thương cho nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy việc Britney Spears bị đối xử bất công và lạm dụng trong suốt một thời gian dài đã được nhiều người đưa ra dẫn chứng nhưng đến tận bây giờ nữ ca sĩ mới có cơ hội để tự minh chứng cho những gì mình đã trải qua. Vụ kiện chống lại sự giám hộ của gia đình cô nay ngày càng nóng lên khi đoạn ghi âm lời bộc bạch trước tòa của cô bị rò rỉ khiến công chúng vô cùng xót thương.