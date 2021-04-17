'Át chủ bài' của BlackPink dính lùm xùm vi phạm giãn cách xã hội, YG lập tức lên tiếng thanh minh giữa 'bão' chỉ trích

Thành viên của nhóm nhạc nữ BlackPink nổi tiếng tại Hàn Quốc - Jennie vừa qua bị cộng đồng mạng chỉ trích vì cho rằng cô vi phạm giãn cách xã hội. Ngay sau đó, công ty quản lý YG lên tiếng phủ nhận sự việc này.

Thành viên của nhóm nhạc nữ BlackPink nổi tiếng tại Hàn Quốc - Jennie vừa qua bị cộng đồng mạng chỉ trích vì cho rằng cô vi phạm giãn cách xã hội. Ngay sau đó, công ty quản lý YG lên tiếng phủ nhận sự việc này. Vào ngày 14/4/2021 vừa qua, chủ nhân của ca khúc Solo đã chia sẻ trên tài khoản Instagram một số bức ảnh của mình tại một vườn ươm ở thành phố Paju (Hàn Quốc), Jennie viết “Một chuyến đi chơi”. Trong bài viết, bất ngờ xuất hiện một bức ảnh chụp bàn tay của 7 người khác nhau đang cầm kem, khiến nhiều người suy đoán rằng cô ấy có thể đã không tuân thủ luật giãn cách xã hội hiện nay của Hàn Quốc, lệnh cấm tụ tập riêng tư quá 5 người trở lên.

Jennie check in tại vườn ươm - Ảnh IGNV Jennie hé nụ cười tươi trong bài đăng gây tranh cãi - Ảnh IGNV Bức ảnh 'châm ngòi' nổ ra tranh cãi của dư luận - Ảnh chụp màn hình Sau khi bài đăng thu hút sự chú ý, bị chỉ trích trên mạng xã hội, Jennie đã xóa bức ảnh được đề cập và đăng tải một bức ảnh khác. Bức ảnh được đăng tải ngay sau đó được chụp riêng một mình Jennie đang cầm cây kem check in cũng tại địa điểm đó nhằm để xoa dịu phía dư luận. Bức ảnh đăng tải nhằm xoa dịu dư luận ngay sau đó - Ảnh chụp màn hình Nhưng dư luận vẫn không ngừng đả kích cô trên Instagram. Sau 3 ngày im hơi lặng tiếng, ngày 17/4/2021, công ty YG đã chính thức đính chính những nghi vấn về bài đăng Instagram gần đây của BlackPink Jennie. Đại diện của công ty chủ quản chính thức tuyên bố: "Jennie đã đến vườn ươm để quay nội dung cho một video”. Trong quá trình làm việc, cô vẫn tuân thủ đúng những quy tắc giãn cách cộng đồng an toàn và không hề có bất cứ hành động nào quá đáng giống với những suy đoán của cư dân mạng.

Jennie đeo khẩu trang trong quá trình làm việc - Ảnh IGNV Jennie vẫn tuân thủ đúng quy tắc giãn cách xã hội - Ảnh IGNV Chủ nhân của vườn ươm cũng lên tiếng thanh minh cho những cáo buộc của cộng đồng mạng dành cho cô, xác nhận rằng Jennie và nhóm của cô ấy đã đến đây để làm việc. Đây cũng là một bài học cho Jennie khi cần phải cẩn trọng hơn để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có trong việc đăng tải những hình ảnh lên mạng xã hội của mình.

Đây là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của "công chúa nhà YG" Jennie (BLACKPINK) Jennie (BLACKPINK) luôn xinh đẹp, nhưng nhiều netizen cho rằng đây chính là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của cô nàng.

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