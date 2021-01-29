Chỉ với 1 món đồ 'sương sương', dân tình choáng váng trước độ giàu có của chị cả BLACKPINK

Khoe ảnh "tự sướng" trước gương, Jisoo (BLACKPINK) khiến dân tình choáng váng khi biết giá trị của món đồ trang trí đơn giản này.

Là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu và nắm trong tay những hợp đồng bạc tỷ, cuộc sống của các thành viên BLACKPINK vô cùng sang chảnh và xa hoa. Đều là những cô gái thuộc thế hệ 9x nhưng hội "công chúa YG" đã sớm sở hữu khối tài sản khổng lồ mà chỉ cần nghe thôi đã đủ khiến dân tình choáng váng.

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục soi ra mức độ giàu có của các thành viên BLACKPINK chỉ với một chi tiết nhỏ trên mạng xã hội. Cụ thể, chị cả nhà "Hắc Hường" đã khiến fan bấn loạn khi đăng tải loạt ảnh selfie trước gương lên trang Instagram cá nhân. Bên cạnh nhan sắc đỉnh cao của nữ thần Jisoo thì người hâm mộ đã nhanh chóng phát hiện ra giá trị "khủng" của chiếc gương tưởng chừng đơn giản kia.

Chị cả xinh đẹp của BLACKPINK - Ảnh: IG

Giá trị khủng của chiếc gương - Ảnh: Internet

Theo đó, chiếc gương mà Jisoo dùng để selfie thuộc một thương hiệu cao cấp và có giá lên đến 12.182 Đô la (khoảng 280 triệu đồng). Con số này quả thực khiến nhiều người phải "hoa mắt, chóng mặt". Thế nhưng, phải đồng ý rằng mức giá đắt đỏ này hoàn toàn xứng đáng với "nhan sắc bạc tỷ" của cô nàng. Netizen còn trầm trồ trước đẳng cấp khác biệt của BLACKPINK và thậm chí còn khẳng định nếu có được nhan sắc như Jisoo thì họ cũng sẽ treo gương khắp nhà để tự ngắm chính mình.

Lisa...

...và Jennie cũng chịu chi không kém Jisoo - Ảnh: IG

Trước đó không lâu, netizen cũng đã tinh mắt phát hiện những món nội thất đắt đỏ của 4 nàng “Hắc Hường”. Giống như Jisoo, Lisa cũng có 1 chiếc gương hàng hiệu với giá trị khoảng 200 triệu, còn Jennie thì ngủ trên chiếc giường có giá "sương sương" nửa tỷ đồng. Trong dịp Giáng sinh vừa qua, Jennie còn khiến nhiều người trầm trồ khi đứng trước cây thông khổng lồ có giá đến 140 triệu.

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