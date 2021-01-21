Bị khán giả ghét cay ghét đắng trong ‘Hoàn Châu Cách Cách’, cuộc sống ngoài đời của Dung Ma Ma ra sao?

Nữ diễn viên Lý Minh Khải được nhiều người biết đến sau vai diễn “Dung Ma Ma” trong bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách” nhờ lối diễn xuất quá chân thật.

Nữ diễn viên Lý Minh Khải bước chân vào làng giải trí từ năm 1960. Ở tuổi 85, bà vẫn vô cùng yêu công việc diễn xuất và quyết không bỏ nghề. Từ truyền hình đến điện ảnh, không quan trọng lớn nhỏ, chỉ cần có kịch bản hợp vai là bà đều nhận.

Theo đó, Lý Minh Khải cho biết việc phải thức dậy lúc giữa đêm để hóa trang, mới sáng sớm đã ghi hình hay thức đêm đọc kịch bản với bà mà nói đã trở thành chuyện như cơm bữa. Dù vất vả là thế nhưng bà luôn danh hết tâm huyết cho mỗi vai diễn của mình để không phụ lòng khán giả.

Nữ diễn viên thường gắn liền với những vai ác trên màn ảnh - Ảnh: Internet

Tên tuổi của bà được nhiều người biết đến hơn sau vai diễn “Dung Ma Ma” trong bộ phim truyền hình đình đám “Hoàn Châu Cách Cách”. Thậm chí, vì diễn quá đạt mà có tin đồn bà bị công chúng ghét bỏ cả ở ngoài đời.

Thế nhưng khác “một trời một vực” với cái mác “ác nữ” trên màn ảnh, Lý Minh Khải ngoài đời được lòng hết thảy bạn bè, đồng nghiệp. Bà có lối sống giản dị, biết quan tâm và thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh. Chính vì lẽ đó mà nữ diễn viên rất được nhiều người yêu thương, quý mến.

Đối lập hoàn toàn với nhân vật độc ác trên phim, Lý Minh Khải lại là một người phụ nữ vô cùng đáng mến – Ảnh: Internet

Trải qua mọi thăng trầm cuộc đời, Lý Minh Khải cho biết tiền tài, danh vọng với bà giờ chỉ là những thứ thoáng qua: “Tôi sống như một đứa trẻ ở cái tuổi sắp tàn, sống vô tư nốt những tháng ngày còn lại”.

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