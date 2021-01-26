Phóng viên kỳ cựu lên tiếng về tin đồn Angela Baby nhờ người mang thai hộ, sự thật là gì?

Trước thông tin bà xã Huỳnh Hiểu Minh – nữ diễn viên Angela Baby từng nhờ người mang thai hộ, nam phóng viên nổi tiếng Chu Bì đã lên tiếng làm rõ thực hư.

Khoảng thời gian gần đây, làng giải trí Hoa ngữ chấn động trước thông tin Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ. Ngay sau đó, nhiều ngôi sao đình đám Cbiz cũng bị réo tên vì bị nghi ngờ sử dụng phương pháp này để bí mật có con. Trong số đó, Angela Baby chính là nhân vật gây chú ý nhiều nhất. Cụ thể, nhiều năm trước, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã vướng tin đồn nhờ người mang thai hộ.

Theo Sohu, mới đây, phóng viên nổi tiếng Hong Kong là Chu Bì đã chia sẻ về thông tin rúng động năm xưa của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh. Trong clip, ông khẳng định tin đồn kia là sai sự thật.

Phóng viên kỳ cựu Chu Bì phủ nhận tin đồn Angela Baby nhờ người mang thai hộ - Ảnh: Internet

Chu Bì cho biết ông từng có khoảng thời gian túc trực tại bệnh viện Phục Lâm để săn tin tức. Khoảng thời gian này, Angela Baby đã hạ sinh quý tử đầu lòng. Được biết, luật pháp Hong Kong không cho phép công dân nhờ người sinh con hộ.

Vì vậy, Angela Baby đã tự mình mang thai và sinh con: “Mọi người đừng tin những thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Việc mang thai hộ tại Hong Kong là bất hợp pháp. Không có bất cứ bệnh viện nào chấp nhận rủi ro cũng chẳng có minh tinh nào dám mạo hiểm như vậy cả”.

Hình ảnh mang thai của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Trên thực tế, Huỳnh Hiểu Minh đã từng đáp trả gay gắt và lên tiếng phủ nhận việc có con nhờ phương pháp mang thai hộ. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Trần Mạn cũng đứng ra khẳng định chính cô là người chụp ảnh kỷ niệm thời kỳ mang thai của mỹ nhân “Vân Trung Ca”.

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