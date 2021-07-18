Khi đang giao lưu với người hâm mộ, người đẹp Châu Vỹ Đồng bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt xong tới và ngỏ lời cầu hôn cô.
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Châu Vỹ Đồng là một nữ vận động viên "lấn sân" vào con đường nghệ thuật thành công và nổi tiếng tại Trung Quốc. Không chỉ sở hữu một gương mặt xinh đẹp, nụ cười duyên dáng, người đẹp còn gây ấn tượng bởi thân hình săn chắc, chiều cao lý tưởng và nổi bật là vòng một siêu đẫy đà và nở nang. Vậy nên, cô nàng là người mẫu, cũng như diễn viên có người hâm mộ đông đảo nhất đất nước này.
Gần đây, trang QQ đăng tải một đoạn video gây xôn xao dư luận khi nữ diễn viên bị người hâm mộ tấn công và đòi ôm tại sảnh khách sạn. Cụ thể, trong lúc đang vui vẻ giao lưu cùng người hâm mộ của mình, cô nàng bị một người đàn ông lạ mặt mặc áo hồng, tay cầm bó hoa lao đến, la hét ầm ĩ và đòi cầu hôn.
Không chỉ vậy, người đàn ông lạ mặt này còn nắm chặt cổ tay của nữ diễn viên. Chính vì vậy, Người đẹp quá bất ngờ, hoảng hốt và dùng sức vùng vẫy để tháo chạy. May thay lúc đó 2 trợ lý đã lao vào giải cứu cô, một người ôm chặt cô và dẫn đi, còn một người khác giằng co ngăn cản người đàn ông mặc áo hồng.
Tại Trung Quốc, Châu Vĩ Đồng được ví von như nàng “Lâm Chí Linh của Đại lục”. Bởi cô nàng và Lâm Chí Linh gần như cùng có một vẻ đẹp trong trẻo, thân thiện và sở hữu đôi chân dài miên man. Hiện tại, cô nàng càng ngày càng có tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh của Trung Quốc.