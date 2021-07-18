Châu Vỹ Đồng là một nữ vận động viên "lấn sân" vào con đường nghệ thuật thành công và nổi tiếng tại Trung Quốc. Không chỉ sở hữu một gương mặt xinh đẹp, nụ cười duyên dáng, người đẹp còn gây ấn tượng bởi thân hình săn chắc, chiều cao lý tưởng và nổi bật là vòng một siêu đẫy đà và nở nang. Vậy nên, cô nàng là người mẫu, cũng như diễn viên có người hâm mộ đông đảo nhất đất nước này.

Châu Vỹ Đồng là một nữ vận động viên 'lấn sân' vào con đường nghệ thuật thành công và nổi tiếng tại Trung Quốc - Ảnh: Internet

Gần đây, trang QQ đăng tải một đoạn video gây xôn xao dư luận khi nữ diễn viên bị người hâm mộ tấn công và đòi ôm tại sảnh khách sạn. Cụ thể, trong lúc đang vui vẻ giao lưu cùng người hâm mộ của mình, cô nàng bị một người đàn ông lạ mặt mặc áo hồng, tay cầm bó hoa lao đến, la hét ầm ĩ và đòi cầu hôn.