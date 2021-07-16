Các nam thần, nữ thần Idol Kpop cung Bạch Dương: Những chú cừu vàng tài năng nhất xứ sở Kim Chi

Biểu tượng đầu con cừu đực đã trở thành đặc điểm nhận dạng của cung Bạch Dương (Aries). Trong truyền thuyết của Hy Lạp, Bạch Dương là con cừu có bộ lông vàng của vị thần tối cao Zeus tên là Aries. Bạch Dương là biểu tượng của lòng can đảm, dũng cảm và không bao giờ khuất phục trước đối thủ nào.

Aries là đại diện cho một sức mạnh thể chất tuyệt vời. Dù đứng trước bao nhiêu đối thủ nặng kí hay bắt gặp những tình huống khó khăn đến nhường nào thì con cừu vàng đều tìm cách để chống phá. Zeus đã ban tặng cho Aries một trái tim nồng ấm, chân thành, nhân hậu, sự ngây ngô và đôi mắt rất đỗi cả tin. Cũng chính vì vậy mà Bạch Dương rất dễ tin người dù người khác có làm những việc xấu, đối đãi tệ ra sao thì Bạch Dương vẫn dễ dàng tha thứ, bỏ qua. Dù thấy vọng, tổn thương đến nhường nào Bạch Dương vẫn tiếp tục gieo hy vọng và sự tin tưởng vào đối phương. Bạch Dương sống đơn giản, lạc quan, thích mang lại niềm vui, tiếng cười cho những người xung quanh mình.

Nữ Idol Kpop của thế hệ Gen 2. Ảnh: Internet

Cô nàng nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ và đôi khi có những hành động bộc phát khiến ca sĩ vừa kỳ quặc nhưng lại cực kì dễ thương trong mắt mọi người. Park Bom cũng cho khán giả thấy được nghị lực phi thường và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một nữ Idol cung Bạch Dương. Khi luôn cố gắng mạnh mẽ vươn mình sau mỗi khó khăn từ dư luận.

Mina (24/3/1997)

Công chúa Mina của nhóm nhạc thần tượng TWICE. Ảnh: Internet

Mina (TWICE) là một cô nàng xinh đẹp, sang chảnh cũng là một nữ Idol thuộc cung Bạch Dương. Cô nàng có một gương mặt xinh đẹp, thần thái, và tính cách không thể khiến người khác ghét được. Được sinh ra trong một gia đình gia giáo có bố là giáo sư bác sĩ và mẹ của Mina lại là một quý bà xinh đẹp, thanh nhã. Vì vậy cô nàng được giáo dục nghiêm khắc từ khi còn bé và cũng được đối xử như một nàng công chúa.

Xiumin (26/3/1990)

Gương mặt điển trai cùng thần thái của Xiumin 'đốn tim' nhiều fan girl. Ảnh: Internet

Thành viên đáng yêu nhất EXO sở hữu đôi mắt to tròn và đôi má phúng phính, chỉ cần anh nhíu mày, nhăn mặt, nháy mắt hay phồng má cũng đủ khiến các fan girl đứng ngồi không yên. Ngoài ra anh chàng còn sở hữu một lượng fan boy hùng hậu ở Trun Quốc. Theo như những thành viên khác chia sẻ, Xiumin là một người mạnh mẽ và hài hước. Anh thường xuyên trêu chọc các thành viên khác và thích làm những hành động ngốc nghếch. Mẫu bạn gái lý tưởng của anh là một cô nàng thân thiện. Hiện tại vẫn chưa có tin đồn nào về việc anh có bạn gái. Nhưng trong tương lai nếu một ngày anh có bạn gái thật thì các cô nàng fan girl sẽ tốn không ít khăn giấy.

Lisa (27/3/1997)

Cô nàng Bạch Dương Lisa đã vượt qua nhiều khó khăn để có được thành công như hôm nay. Ảnh: Internet

Một trong những tính cách đặc trưng của Bạch Dương là mạnh mẽ. Dù là Idol Kpop nói riêng và những người cung này nói chung đều có một sự mạnh mẽ nhất định. Họ chịu áp lực vô cùng tốt và khó bị ảnh hưởng trước những việc khó khăn. Bạch Dương có thể chấp nhận đối đầu với tất cả rủi ro để có thể trở thành người chiến thắng. Có thể thấy, cô nàng Lisa (Blackpink) đã lặn lội từ Thái Lan sang Hàn Quốc với giấc mơ làm Idol. Ở những buổi hậu trường, Lisa là một cô gái đáng yêu, hay ngượng ngùng nhưng trong công việc cô rất nghiêm túc. Lisa là em út nhưng luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đến các thành viên trong nhóm khiến nhiều fan “xiêu lòng” vì cô quá tinh tế và ngọt ngào. Chính vì thế cô sở hữu lượng fan đông đảo trên toàn thế thới.

Jackson Wang (28/3/1994)

Idol Jackson Wang. Ảnh: Internet

Đây có lẽ là anh chàng minh chứng rõ nhất của một Idol Kpop cung Bạch Dương đầy mạnh mẽ, nghị lực. Sống trong một gia đình có truyền thống thể thao và bản thân anh cũng là một vận động viên đấu kiếm chuyện nghiệp, Jackson chấp nhận thử thách đấu kiếm với mẹ của mình để thực hiện niềm đam mê âm nhạc. Dù gặp khó khăn trong bất đồng ngôn ngữ, phong tục, tập quán nhưng anh chàng cung Bạch Dương này đều cố gắng vượt qua và anh đã nhận lại được những thành công xứng đáng. Hiện tại anh đang tích cực hoạt động nghệ thuật ở quê nhà Trung Quốc.

Irene (29/3/1991)

Vẻ đẹp thần thái của Irena khiến các fan phải xiêu lòng. Ảnh: Internet

Thành viên của nhóm nhạc Red Velvet là một cô nàng xinh đẹp, quyến rũ. Visual của cô nàng không thể chê vào đâu được. Ngay trước khi debut cô nàng đã có một lượng fan theo dõi vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Irene thuộc tuýt người trầm lặng nên đôi khi cô bị nhận xét là lạng lùng, băng giá. Dù là vậy, cô "nàng cừu” vẫn bỏ qua mọi định kiến và tiếp tục khẳng định bản thân trên con đường âm nhạc và chứng minh cho anti fan thấy.

Choi Siwon (7/3/1986)

Chàng "cừu" Siwon mạnh mẽ và nam tính. Ảnh: Internet

Anh chàng “cừu vàng” Siwon là một người điềm đạm nhưng cực kì mạnh mẽ, tốt bụng. Anh chàng sở hữu lượng fan lớn nhờ vẻ ngoài điển trai và luôn bình tĩnh giải quyết mọi tình huống. Là một Idol đa tài khi anh lấn sang lĩnh vực diễn xuất và gặt hái được những thành công nhất định. Siwon luôn đứng ra bảo vệ, giúp đỡ những người anh em trong nhóm hay gặp khó khăn. Điều này cho thấy sự mạnh mẽ và tốt bụng vốn có của anh khi sống và làm việc trong môi trường đầy rẫy sự ganh đua.

Sehun (12/4/1994)

Em út Sehun chàng trai làm đổ gục các trái tim thiếu nữ. Ảnh: Internet

Sehun chính là cái tên hot nhất giới Idol Kpop khi anh sở hữu một lượng fan đông đảo trong và ngoài nước. Em út của EXO chính là visual của nhóm, nếu gặp ở ngoài thì chắc chắn rằng bạn sẽ yêu anh chàng này “từ cái nhìn đầu tiên”. Sehun sở hữu tính cách đáng yêu nhưng lại khá nhút nhát. Nhưng nếu chơi thân thì cậu út nhà SM lại lộ rõ nguyên hình sôi nổi, vui tươi và hoạt bát. Anh chàng "cừu" này đúng là đôi khi làm cho nhiều người phải phì cười vì những khoảng khắc đáng yêu.