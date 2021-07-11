Tử vi thứ Hai ngày 12/7/2021 của 12 con giáp: Mão tài lộc đầy nhà, Tỵ tình duyên đỏ thắm, Thân - Thìn vướng phải thị phi, cẩn trọng tiền của

Bước sang ngày đầu tuần, người tuổi Tý vận trình ảm đạm, cẩn thận kẻ gian. Con giáp quá cả tin nên dễ bị tiểu nhân lợi dụng để trục lợi cá nhân. Vận tài chính của con giáp có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, Tý hãy thật tỉnh táo để hạn chế thấp nhất sự tiêu hao tiền của. Ngoài ra, giai đoạn này không phải lúc để đòi hỏi hay yêu cầu những sự hỗ trợ, tăng lương thưởng… nơi công sở. Tốt nhất là Tý nên kín tiếng để tránh thị phi.

Xem tử vi thứ Hai ngày 12/7/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Vào thứ Hai sắp tới, người tuổi Dần vận trình vượng phát, tài lộc đầy nhà. Trong công việc, Dần được ưu ái và ghi nhận công sức, mọi điều kiện thuận lợi giúp bạn có cơ hội thể hiện bản thân, nâng cao thu nhập. Vấn đề tiền bạc của bản mệnh lúc này khá thuận lợi, bạn chi tiêu cân đối, tài chính dư dả. Bản mệnh nhờ đó mà cảm thấy rất an tâm trong mùa dịch này.

Thứ Hai này, người tuổi Sửu đang dần mất nhiệt huyết cho những việc làm hiện tại. Con giáp muốn từ bỏ nhưng vẫn thiếu một chút quyết đoán. Những mâu thuẫn giữa bạn và đồng nghiệp, cấp trên ngày càng chồng chất khiến bầu không khí nơi làm việc trở nên ngột ngạt. Lời khuyên cho Sửu trong giai đoạn này là hãy dành thời gian suy nghĩ thật nghiêm túc trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Vận mệnh của Sửu sẽ rẽ hướng theo những gì con giáp lựa chọn nên hãy thật tỉnh táo nhé.

Tử vi thứ Hai ngày 12/7/2021 của tuổi Mão

Tử vi ngày mới cho thấy vận tài lộc của người tuổi Mão đang có những dấu hiệu vô cùng tích cực. Các khoản đầu tư của con giáp đã bắt đầu sinh lời mang đến cho Mão nguồn tiền to lớn. Bản mệnh có thể xin thêm lời khuyên của người đi trước để có hiệu quả cao hơn nữa. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Mão cũng rất suôn sẻ. Bản mệnh có cơ hội tìm thấy đối tượng như ý, hỷ sự sẽ nhanh chóng kéo đến nhà. Nhìn chung, cuộc sống trong thời gian tới của Mão không thuận lợi, hài hòa.

Tử vi thứ Hai ngày 12/7/2021 của tuổi Thìn

Vào thứ Hai, người tuổi Thìn trở nên khó kiềm chế cảm xúc của mình và có thể nói ra những lời tổn thương đến người xung quanh. Con giáp thẳng thắn nói những suy nghĩ của mình, thế nhưng việc nhận định quá chủ quan một vấn đề và lên án gay gắt sai lầm của người khác khiến Thìn trở thành ‘kẻ đáng ghét” trong mắt mọi người. Thìn cần sửa đổi điều này ngay nếu không muốn bị mọi người xa lánh, ghét bỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 12/7/2021 của tuổi Tỵ

Vận đào hoa của người tuổi Tỵ vô cùng rực rỡ vào thứ Hai này. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy rất tâm đầu ý hợp, thậm chí bạn chưa nói ra mà đối phương đã đoán được ý. Với người độc thân, Tỵ có cơ hội rất lớn tìm được một nửa ưng ý. Con giáp hãy mở rộng các mối quan hệ xã hội vì người ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Công việc của Tỵ cũng khá thuận lợi, con giáp hãy tận dụng lúc thời vận đang lên mà tập trung làm ăn để phất lên giàu có.

Tử vi thứ Hai ngày 12/7/2021 của tuổi Ngọ

Vào thứ Hai sắp tới, người tuổi Ngọ có sự trở mình ngoạn mục, tài lộc thăng tiến không ngừng. Con giáp có công việc mà mình yêu thích nên cống hiến hết mình, làm việc không quản ngày đêm. Cũng vì thế mà Ngọ được cấp trên tin tưởng, giao cho những vị trí quan trọng. Ngọ có cơ hội thể hiện tài năng, nâng cao địa vị. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài lộc thăng hoa, Ngọ làm ra rất nhiều tiền của, sống trong nhung lụa, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Hai ngày 12/7/2021 của tuổi Mùi

Dự đoán, vận trình công việc của Mùi chỉ ở mức trung bình, bạn không nên tham gia vào các tranh chấp tại nơi công sở mà hãy tập trung vào phần việc của mình. Tình hình tài chính chưa đến lúc khởi sắc nhưng Mùi đừng nóng vội mà hãy giữ vững lập trường thì ắt thu nhập nâng cao. Vận trình tình cảm thăng hoa, bạn đẩy lùi được đối thủ và nhận được sự hồi đáp từ người bạn thích. Những người đang yêu nên tìm cách hâm nóng tình cảm đôi lứa.

Tử vi thứ Hai ngày 12/7/2021 của tuổi Thân

Người tuổi Thân vào thứ Hai dễ nảy sinh tranh cãi, nói lời không hay với người khác. Nhắc nhở bản mệnh nên suy nghĩ trước khi nói, tránh những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Vận tài lộc có dấu hiệu hao hụt một khoản không hề nhỏ. Thực chất thu nhập của Thân cũng không tệ nhưng vì gặp việc đột xuất nên mới lâm vào cảnh túng thiếu, thậm chí phải đi vay mượn, lâm vào cảnh nợ nần.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 12/7/2021 của tuổi Dậu

Vào thứ Hai, người tuổi Dậu phất lên trông thấy, tài lộc xum xêu. Những công việc tay trái giúp Dậu nâng cao thu nhập, trở nên dư dả. Bên cạnh đó, con giáp được Cát Tinh soi chiếu nên hóa nguy thành an, dù có khó khăn đến đâu cũng được con giáp nhẹ nhàng lướt qua.. Nhìn chung, vào thời điểm này, Dậu công danh thông thoáng, dễ dàng đi đến thành công.

Tử vi thứ Hai ngày 12/7/2021 của tuổi Tuất

Sinh ra trong nhung lụa nhưng thay vì ngồi mát ăn bát vàng thì Tuất lại nỗ lực làm mọi thứ để biến ước mơ thành hiện thực. Trong hành trình làm giàu của mình, Tuất sẽ gặp không ít khó khăn cần vượt qua. Trong thứ Hai sắp tới, Tuất có thể sẽ phải gặp nhiều vô số trở ngại trong công việc..Nhưng Tuất hãy vững tin vào khả năng của mình để đánh bại mọi thử thách, thành công đang đến rất gần.

Tử vi thứ Hai ngày 12/7/2021 của tuổi Hợi

Vào thứ Hai, người tuổi Hợi đang gặp khó khăn trong việc truyền đạt thông tin đến người đối diện vì đối phương chưa thực sự bị ấn tượng bởi bạn, dù bạn có chuẩn bị kỹ trước đó. Vì thế, nếu có buổi hẹn thuyết trình hoặc họp với khách hàng, tốt hơn hết bạn nên dời lại để tránh vụt mất cơ hội tốt. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý hơn đến sức khỏe của mình, công việc quan trọng nhưng nếu không có được một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ chẳng được gì cả.

(*) Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.